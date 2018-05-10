中信造船董座批政府 造船造艦需有長遠計畫

2018年05月10日 16:12 中時 呂昭隆

中信造船董事長韓碧祥說，這個政府政策對造船業真的沒有辦法起來，這次慶富的案子是撐死的，但也有船廠是餓死的，造船業者要的是細水長流，而不是急流湧退，軍方要造的船，一次就來幾十艘，不是讓你撐死，就是讓你餓死；海巡署也是一樣，一次來就幾十艘。

一個快速艇保固5年，這個不是保固，而是換機油、上架小修、大修，這個都要去處理的。現在只給我們5艘，要做完了才能標後續的20幾艘，這種稽核的條件只有台灣才有，可是如果不做又會餓死，要做也死，不做也死，台灣這種造船的環境真的不能存活下來。

政府的政策沒有好好保護這個產業，是要毀掉這個產業，希望剩下幾家也不能再倒了，不合理的我們不去標，要合理的才能去標，合理的利潤才去做，政府一直在叫我們加薪水，可是我們都活不了，怎麼加薪水？

我們的國防產業沒有長期計畫，今天想到那裡就做到那裡，政府的政策都沒有長期的計畫，造艦都講了好幾年，航空產業已經做在我們前面了，航太產業已經編了多少錢，造船產業雖然談了很多，但都還沒有發包，講了一大堆，開出來的條件都不合，也讓大家不敢去標，因為一進去就死掉，不進去死的還比較慢。他說，台灣產業的不平等條約，比馬關絛約還嚴重。

他並表示，過去國外的遊艇與漁船都開到台灣來修理，因為台灣物美價廉，且台灣人很拚，以往我們做工的都希望老板讓我們加班，希望是每天都加班，可是現在是周休二日，現在有的老板乾脆讓員工周休七日，把工廠移到國外去，這樣比較簡單。

(中時 )