啪啪啪！這4類人慘遭柯Ｐ打腫臉 但她卻表示不意外

2018年05月10日 15:57 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

台北市長柯文哲昨上深綠的綠色和平電台節目接受專訪，針對之前「兩岸一家親」的論點，改口稱自己失言，並感到「抱歉」、「歹勢」，柯P的「道歉」立刻在台灣引起軒然大波。然而，郝龍斌辦公室發言人游淑慧表示柯P的道歉大打了柯粉、深藍、深綠與新潮流的臉，但她一點都不感到意外，因為「這才是真實的柯P」。

游淑慧於臉書表示，柯P的「道歉」、「歹勢」贏得了蔡英文的信任，不過這樣的峰迴路轉，卻讓一堆支持柯P的人「心碎」、「臉腫」。先是「柯粉」的臉腫了，柯P的「道歉」，讓這些人領悟到「原來比藍綠重要的是勝選，垃圾不分籃綠白」；「相信兩岸一家親的深藍朋友和對岸」臉腫了，昨晚柯P向蔡英文的「獻媚」之舉，重重地打了他們一巴掌；「深綠」的臉腫了，之前深綠那麼反對民進黨再禮讓柯P，昨天柯P的一句「歹勢」換得了「禮讓」，要這些深綠的人如何自處？「新潮流」的臉腫了，從去年的北農總經理之爭到和陳菊的較勁，柯P與新潮流的樑子越結越大，但是柯P一句「 2020支持蔡英文連任」，無疑是柯文P和蔡英文的結盟，而蔡英文也需要拉攏柯P這位外部盟友，應對民進黨內部的挑戰。

最後，游淑慧感嘆，白色力量才是最不可信的，因為它可以染各種顏色，墨綠、暗紅、淡藍，因為「權謀家的善變，源自利益的不變」。

(中時電子報)