消基會抽查市售巧克力　竟有1件不含可可脂

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消基會去年調查雙北地區市售巧克力，結果發現14件樣品中，有1件未檢出可可脂，卻未依規定標示「代可可脂」，依法可罰4~400萬元罰鍰。消基會提醒消費者，選購巧克力時先檢視內容物成分，若有氫化棕櫚仁油，其反式脂肪酸的含量可能較高，應儘量避免。

根據聯合國糧食及農業組織（FAO）的統計資料顯示，最近幾年國人每人約消費0.6公斤的可可製品，衛福部去年元旦正式實施《巧克力之品名及標示規定》，針對「不含內餡之黑巧克力、牛奶巧克力及白巧克力」進行規範，規定植物油的含量大於5％做成巧克力，就不能以「巧克力」為品名，品名須標示為「○○代可可脂巧克力」。

消基會於去年10月底至12月中，於雙北連鎖超市、量販店及便利商店等地，購買不含內餡的「巧克力產品」，共採得15件樣品，4件生產製造地為台灣，生產地標示為比利時及日本各有2件，標示為中國、韓國、美國、荷蘭、法國、德國及羅馬尼亞進口，各有1件。

消基會指出，經查發現，有1件品名為「哈哈球巧克力」未檢出可可脂，卻未依規定標示「代可可脂」，違反食藥署公告《巧克力之品名及標示規定》，可依《食品安全衛生管理法》第45條處4~400萬元罰鍰，並依第52條規定通知限期回收改正，改正前不得繼續販賣。

消基會建議消費者，購買巧克力時可先檢視內容物成分，若有氫化棕櫚仁油，其反式脂肪酸的含量可能較高，「可可膏（漿）」、「可可脂」和「可可粉」寫在較前，通常巧克力的純度會高些，儘量挑選「糖」列在較後的產品，比較健康。

(中時 )

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