迎3周年！新北市圖總館邀郭子乾開講

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新北市立圖書館新總館即將於5月12日慶祝3周歲生日，圖書館特別邀請國內最具盛名的「模仿達人」郭子乾前來開講，5月12、13日還有一系列從早到晚精采的閱讀慶生會活動，包括台灣首位奪得波隆那拉加茲獎非小說類佳作的孫心瑜簽書會、早安讀書會、小文青市集、書香市集、深夜電影院等，與市民朋友一起分享生日喜悅。

首創提供24小時不打烊服務的新北市立圖書館總館，自2015年5月10日落成啟用，除了打造「世界之窗悅讀角」，帶給民眾全新的美學閱讀體驗，更用「科技」引領閱讀生活，改變傳統圖書館的服務模式，提供多元、互動的創新閱讀形態，讓讀者從進門、借書、清潔書籍，都能享受科技帶來的智慧閱讀生活，三年來不僅吸引許多中外團體前來朝聖，獲獎無數，更吸引超過510萬人次造訪。

為了慶祝3周歲生日，新北市立圖書館特別規劃一系列活動，包含5月12日下午14時邀請到知名模仿專家郭子乾，將化身星座專家，和大家分享縱橫演藝圈30年，觀察人間百態的心得。

此外，一連兩天的館慶的活動，不論是書香市集、小文青市集、簽書會、早安讀書會、深夜電影院、文學探索VR體驗、故事接力SHOW、主題書展等，從早到晚輪番上場，邀請民眾隨時可以前來，參加閱讀慶生會。相關活動訊息請至新北市立圖書館網站查詢http://www.library.ntpc.gov.tw，或電話2953-7868分機8007洽詢。

(中時 )

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