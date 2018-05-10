富味鄉助台灣年輕廚師角逐世界廚神寶座

富味鄉集團事業部總經理陳昶宏（右）與世界年輕廚師菁英賽台灣總決賽冠軍簡于傑。（鐘武達翻攝）

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在富味鄉粉絲活動和台灣廚師選拔比賽，簡于傑（中）榮獲雙冠王。（鐘武達翻攝）

世界年輕廚師菁英賽今年9月將移師台灣進行總決賽，彰化縣富味鄉公司期許金牌能夠留在台灣，讓台灣的美味飄香國際，除了贊助這場國際廚藝賽事，更在官方臉書粉絲團舉辦票選活動，巧的是，粉絲票選第1名與台灣總決賽冠軍都是簡于傑。

富味鄉集團事業部總經理陳昶宏表示，「世界年輕廚師菁英賽」是國際廚師界盛事，1977年起至今超過40年，今年首度在台灣進行世界總決賽，而法國國際美食協會台灣分會日前在基隆舉辦台灣總決賽，結果是由法斯樂公司主廚簡于傑贏得冠軍，將代表台灣角逐世界廚神 。

陳昶宏說，台灣年輕廚師能夠參賽是台灣名揚國際的難得機會，富味鄉集團特別在官方臉書粉絲團「富味鄉芝麻小舖」發起為年輕廚師加油活動，讓粉絲們在12位參加選拔的選手中票選出心目中的冠軍，巧合的是，第1名的人氣王也是簡于傑。

即將代表台灣角逐世界廚神寶座的簡于傑指出，9月的世界總決賽，將運用在地生產的特色食材設計幾道足以展現台灣特色的美食料理 ，突顯台灣美食特色。這次台灣代表選拔，他是第1次使用黑芝麻醬製作甜點，黑芝麻醬香氣濃郁，與巧克力做巧妙搭配，味道非常融合，令人驚艷。

台灣選拔賽執行長黃景龍表示，今年世界總決賽在台灣舉辦，對台灣年輕廚師具有非常特殊的意義，希望台灣代表能在自己國家展現專業實力，再次站上國際為台爭光。

(中時 )

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