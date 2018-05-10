藍批卡反核食公投 中選會：釐清是為了避免「芭樂票」

2018年05月10日 16:27 中時 郭建伸

國民黨副主席郝龍斌3月領銜提出核食公投提案，但中選會認為提案不明，日前要求再補充意見書，此舉引發藍營強烈批評。對此，中選會主委陳英鈐今指出，中選會處理公投案是不分黨派的，截至目前也沒駁回任何公投提案，釐清是避免公投案過關反而變成「芭樂票」（指無法兌現的空頭支票），甚至引發更大爭議。

陳英鈐今在行政院院會後記者會受訪指出，因為《公投法》規定只有個人有提案權，提案人都非政黨，所以中選會處理公投案是不分黨派；中選會都是依照《公投法》釐清提案內容，是否涉及政治敏感、民生議題，中選會都不管，強調截至目前都沒駁回任何公投案。

陳英鈐說，因為《公投案》通過後有法律拘束力，中選會希望提案人說清楚「希望政府做什麼？希望立什麼法？」如果講不清楚，或是連委員彼此認知不同，通過的公投案可能變成「芭樂票」，或甚至引發更大爭議；沒做好這點就是中選會失職。

關於公投線上連署是否可在今年實行，陳英鈐會後受訪則語帶保留，表示目前擁有自然人憑證的人並非所有擁有公投權利的人，加上資安、經費及人力問題，目前還無法決定實施日期。

此外，因為年底公投案恐上看10案，陳英鈐也對媒體坦言相當頭疼，目前還未決定是否選票設計成多案一張等形式，且選務工作是一大挑戰。不過陳說，行政院長賴清德有指示，年底選務工作，務必做到圓滿，至於辦理公投與選舉等選務經費，沒有問題。

(中時 )