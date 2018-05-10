十八辣、彈珠台映眼簾 安農生活館開幕

2018年05月10日 16:55 中時 陳淑娥

「安農生活館」是一處時尚與古早味的融合。（陳淑娥攝）

「安農生活館」的核心價值為「共好及公益」。（陳淑娥攝）

開幕典禮也表揚家政媽媽。（陳淑娥攝）

「安農生活館」開幕首日吸引民眾採買。（陳淑娥攝）

近年來食安問題層出不窮，讓民眾「食」在不安心，大安區農會10日成立「安農生活館」，提供優質農特產品供選購，更協助小農行銷洋蔥、蒜頭及栗子南瓜等，讓辛苦的農民不用再忍痛賤賣。

「安農生活館」10日正式開幕，以飛天豬系列產品及聯盟農會加工品為主題，民眾大玩「十八辣」及「彈珠台」，回味小時候在攤上打香腸的氣味，是一處融合古味及時尚的展售中心。

農會總幹事蔡建宗表示，大安是全台最大的毛豬產地，自家品牌飛天豬精神為「安心呷、農為您」，透過它將安農五寶「香腸、芋頭、大安蔥、酒莊、安泉米」帶進生活館，以及提供其他農會優質產品供選購，並協助小農銷售管道，以達到共好及公益目標，讓消費者能吃的更安心。

蔡建宗與來賓、家政媽媽等，一起在農會大門口叫賣雲林莿桐蒜頭、外埔栗子南瓜，希望農夫的心血不要白費，也獲得現場民眾的積極響應；7旬陳姓老翁趕往展售中心採買，開心抱了2罐安農肉鬆，他說，有農會為食安把關比較放心，也期盼未來有更多的優質農產品進駐。

「三安、四不、一堅持」的安農新五寶獲好評，開幕當天家政媽媽準備大安美食.呷腌腸配燒酒及排骨貢丸湯供與會來賓品嚐，盼運用在地食材創造在地原味料理，以提升在地農產品的產業價值。

(中時 )