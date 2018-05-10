柯言論民進黨不領情 陳景峻：市長表現態度就夠了

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中時

台北市長柯文哲接受廣播電台專訪，但節目中發表的言論被視為放低姿態、向民進黨「輸誠」。對此，居中安排這場專訪的民進黨籍北市副市長陳景峻剛剛受訪表示，台灣這社會，做再好人家也不滿意、講再清楚也認為你別有動機，永遠互相猜忌，這樣不好啦，「柯表現他的態度、真誠，這就夠了」；不過，此話意指綠營若不禮讓，責任不在柯？陳說，不是，這要尊重黨中央，是選對會的問題。

柯文哲在節目中的言論意外引起藍綠人士抨擊，尤其一番話被視為向民進黨「輸誠」，但無論基層或高層，都有聲音指柯此舉沒有用，黨內還是應該自提市長候選人，顯然不領情。不過，陳景峻今受訪時卻說，自己身為白綠之間的橋樑，搭這個橋「我覺得很好啊！效果很好！」首先，執政聯盟的概念出來了，很多支持者也跟他說，能避免基層對柯的誤會。

但媒體追問，的確有很多人批評柯文哲的發言，這樣的專訪真的能化解誤會嗎？陳景峻說，他不知道，各方面有不同解讀，但最起碼市長把他該做的、該講的講清楚了。

至於民進黨高層不埋單？陳說，台灣這社會，你做再好人家也不滿意，講再清楚也認為你有動機，永遠互相猜忌，這不好啦！他表現他的態度、真誠，這就夠了；此話意指如果這樣一來，民進黨還不禮讓，責任也不在柯文哲？陳景峻說，不是，這要尊重黨中央，這是選對會的問題，一切尊重。

(中時 )

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