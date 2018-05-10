桐在新店踏青趣！二叭子植物園5月12日登場

藝桐愛新北–2018新北市客家桐花祭系列活動已熱鬧展開，5月12日將於新店二叭子植物園舉行「桐在新店踏青趣」活動。（新店區公所提供）

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藝桐愛新北–2018新北市客家桐花祭系列活動已熱鬧展開，5月12日將於新店二叭子植物園舉行「桐在新店踏青趣」活動，活動當日園區將進行闖關遊戲，歡迎大小朋友一同前來挑戰，有玩又有拿，完成所有關卡者可兌換精美小禮物1份，限量500份，數量有限送完為止。

二叭子植物園有「安坑綠寶石」之稱，園區內景觀優雅，視野遼闊、自然生態豐富，非常適合一家大小於假日一同遠離都市，親近大自然，活動當天可報名參加生態導覽活動，了解園區動植物之美，另外上午9時30分開始於園區核心廣場有音樂會表演，現場邀請眾多表演團體及樂團登台獻唱，歡迎大家前來共襄盛舉，享受林中音樂會。

新店區長林煌源表示，新店桐花祭活動今年邁向第3年，今年市府將桐花祭主軸定調為「桐在新北動健康」，就是希望大家賞花的同時也可以順便運動、保持健康，新店二叭子園區有便捷完整的登山賞桐步道，當天活動並搭配音樂會表演，動靜皆宜，歡迎大家一起桐在新店踏青趣。

欲前往二叭子植物園的民眾可於捷運新店站搭乘活動專車，活動專車時間為8時20分至11時由捷運新店站發車，每班車間隔約20至25分鐘，另可於捷運新店站搭乘839公車至達觀社區A6站下車，步行5分鐘進入園區，植物園週邊停車位有限，請民眾多利用大眾運輸工具前往。

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