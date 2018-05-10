宜蘭縣府「掠奪人民財產」 救國團提告

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旺報

說好的民主聖地呢？宜蘭縣政府8日擅自把救國團龍潭游泳池兩千多坪、市價約1.6億元的土地變更所有權人為「宜蘭縣」，事前完全沒知會也沒有溝通，還說是登記錯誤可以直接塗銷，把救國團氣到不行，10日召開記者會出示土地權狀、建物權狀、買賣契約書及政府公函等，並已向宜蘭地檢署按鈴提告。

「土地所有權變更這麼重大的事情，竟然可以不用經過所有權人知悉、了解、簽字、蓋章，然後『我家就變你家』？」救國團發言人黃振愷表示，宜蘭縣只憑代理縣長陳金德個人意志，就可以不經任何法定程序，擅自變更人民的土地所有權，漠視法律規定和程序正義，更違背憲法第15條保障人民生存權、工作權和財產權的規定。

黃振愷出示上面日期為「民國54年8月」的買賣契約書表示，龍潭游泳池13筆土地是救國團向私人購買。

他又出示民國93年宜蘭縣政府專案會議紀錄，上頭載明基於土地買賣契約書中買主為救國團，所蓋印信是救國團印信，代表人是救國團主任委員並蓋有私章，並無宜蘭縣政府印信及縣長職名章；且宜蘭縣政府主計室認定：「經調閱本縣民國53年、54年及55年之預決算書，並無當時本府有編列預算價購土地之情事」，因此決議將13筆土地登記為救國團所有。

黃振愷質疑，宜蘭縣府地政處一直宣稱「民國93年因為資訊不完整，才會讓這塊自始至終都屬於公有財產的土地，錯誤更正登記」，這是指當時公務員瀆職？縣長違法？還是只是政治語言，企圖蒙混事實？

「太扯了，我們看報紙才知道！」救國團秘書處處長鄭斐文表示，宜蘭縣政府此舉等同於掠奪人民財產，救國團10日中午已經向宜蘭地檢署按鈴提告。

陳金德對外宣稱當時救國團屬於國防部，登記所有權人是「縣有」，民國93年誤將這塊公有土地登記到救國團名下，如今只是回復原始登記；鄭斐文說，當時取得土地是為了國家公益任務，但因為救國團沒有法人資格，所以登記為縣有，之後轉型過程之中這個財產一直在使用，用途也一直符合規定。「就算財產使用有爭議，也應該訴諸司法管道，而不是一夕之間變更，這太扯了！這樣人民財產還有保障嗎？」根據土地法43條，救國團依法登記是有絕對效力。現在已經相隔一甲子，救國團好不容易找到土地權狀、建物權狀、買賣契約書、謄本以及政府公函等，顯示龍潭泳池土地確實是歸救國團。

(旺報 )

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