弘光護師節加冠 近300人「成年啦」！

弘光科大舉辦加冠典禮，總共有295人參加，終於轉大人啦！（陳淑娥攝）

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弘光科大舉辦加冠典禮，學生張子隆(左)、謝孟如(中)、廖耕德(右)因為想救人而念護理。（陳淑娥攝）
弘光科大舉辦加冠典禮，學生張子隆(中)為了念護理曾鬧家庭革命，最後獲得支持。（陳淑娥攝）

今天是一年一度的國際護師節，弘光科大護理學院10日舉辦加冠典禮，賦予護生神聖的使命感，好幾位大二生經歷親人、好友去世，不顧父母反對下定決心念護理系，並用好成績獲得肯定，他們大聲說「為了救人，堅持是對的！」

加冠典禮是護理生學習階段最重要的儀式，象徵學生踏入臨床實習的成年禮，今年包括四技護理系二年級、學士後護理系一年級、五專二年級及來自大陸莆田的學生共295位參加儀式。

高中唸資訊科的張子隆說，很照顧他的大哥哥罹患淋巴癌驟逝，心裡遭受到打擊，下定決心念護理系，卻遭受父母反對，「父親不理我，把我當空氣，母親對我摔東西，親子關係降到冰點！」他高三時去補習，下課後躲在超商、住家樓下警衛室念書，幾乎凌晨才返家，最後順利考上弘光護理系，最後用成績獲得父母支持。

謝孟如就讀護理系前也遭家人反對，家人嫌當護理師太累，大考後填志願時，瞞著家人填弘光護理系；她說，以前回到家只會耍廢玩電腦，但是上大學後會自動念書，並與家人分享醫學新知，也取得父母的認同。廖耕德歷經爺爺、父親相繼病逝，讓他退伍後決定要改變自己，花了半年時間努力念書，終於考上護理系。

護理學院院長邱艷芬表示，護師節前夕師生特別粉墨登場，拍了一支宣傳影片，讓有興趣的學生或家長們，以及更多人了解護理師工作內容，進而加入護理系行列。

(中時 )

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