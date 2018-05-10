超酷新寵物 黑旋風蠶寶寶閃亮登場

2018年05月10日 16:56 中時 廖德修

黑旋風蠶寶寶。（圖／農委會提供）

白白胖胖的蠶寶寶是許多人童年的重要寵物，苗栗區農業改良場新育成更酷的黑色蠶寶寶「黑旋風」，預計將在校園生態教育課程引爆一股黑色旋風。黑旋風具有酷炫黝黑的外型，強壯好飼養，只要取得適量桑葉，就可以在家裡飼養，是科普教育很好的材料，相信將成為最新流行的寵物昆蟲。

苗栗場長期保育136種品系（種）家蠶，不同家蠶品系有著不同外型及習性，研究人員利用豐富的種原庫，經多年雜交選育，育成具黑色斑紋、發育快、強健容易飼育之家蠶新品種黑旋風。其外型非常特別，像極了縮小版的毒蛇雨傘節，卻是非常溫馴、只吃桑葉的小動物，可以恣意拿在手上把玩的酷炫寵物。

過去養蠶是為了生產蠶繭抽絲紡紗，蠶絲至今仍是高級的紡織原料，隨著化學纖維逐漸取代天然蠶絲，家蠶因適合人工飼養，一躍成為自然科學教育的最佳主角。

家蠶為完全變態的鱗翅目昆蟲，學童們可在1至2個月的時間內透過飼養家蠶，了解昆蟲歷經卵、幼蟲、蛹及成蟲的變態過程，體驗生命意義及探索生物遺傳之奧妙。黑旋風雖具有一身黑色的蠶體，養大後所吐的絲仍一樣白如雪，還可抽取蠶絲、生產蠶絲衣服或蠶絲被；玲瓏可愛的蠶繭同時可開發蠶繭花、蠶繭公仔等多種文創商品。

苗栗場呂秀英場長表示，為響應農委會推動農村再生與農村休閒活動，將推廣生態休閒農場飼養「黑旋風」，預計這股風潮可激起民眾養蠶的興趣，成為吸引遊客的觀光新亮點。透過親子同遊近距離觀察家蠶的生態，農場同時可延伸出多種親子DIY活動，例如蠶繭花創作、抽蠶絲及蠶絲蛋白DIY手工皂等，塑造出具蠶桑文化特色之農村社區。

未來苗栗場可提供「黑旋風」蠶卵給休閒農場及蠶農飼養，增加家蠶多元的利用，期望擴大市場需求、提高蠶農收入，進而活化蠶業，創造充滿童趣的農村。

(中時 )