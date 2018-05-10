影》大馬變天！馬哈地今早沒宣誓竟是這個原因

2018年05月10日 16:30 中時電子報 何宜玲

2018年5月9日，是馬來西亞歷史上值得紀念的一天，這個國家迎來史無前例的政黨輪替，執政了61年的國民陣線結束統治生涯，前總理馬哈地領導的反對陣營希望聯盟拿下執政權，宣布獲得了第14屆馬來西亞大選。但是，勝選以後，外界關注的新首相一直遲遲未宣誓就職，引起諸多揣測，馬哈地在今天中午的記者會笑著解釋說，大家昨天晚上都沒睡好，所以無法順利舉行就職相關的所有事務。

根據《當今大馬》報導，高齡92歲的馬哈地在今日中午召開的記者會，對外界解釋說，由於宣誓就職的相關事務準備起來相當耗費時間，再加上所有人昨天晚上都沒睡好，就連他自己也是到了今天早上都還很睏。他說他在早上吃早餐的時候，就必須聯繫所有官員，討論接下來要做的事，而大家要做的所有程序都需要時間，寫信也需要修正，才能確保使用字詞的正確。回答記者問題也需要時間。

馬來西亞吉隆坡的街頭還掛著馬哈地的競選海報。(圖/美聯社)

因此，馬哈地坦承確實有些拖延了，但是他強調希望聯盟已經獲得大多數國會議員的支持，足以組成政府。

由於馬來西亞的首相人選是由國會中掌握多數席次的代議士所推舉，而不是根據拿到最多席次的政黨來推選。

馬哈地解釋說，目前希望聯盟4個成員黨的領袖已簽署一封信，同意他出任第7任首相，而這封信函將會傳給國家元首。此外，所有希盟和盟友沙巴民興黨的國會議員也已經簽署相同聲明，都支持他出任首相。

(中時電子報)