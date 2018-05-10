力挺姚文智 深綠里長：再被柯騙就學王世堅去跳海

2018年05月10日 16:31 中時 曾薏蘋

民進黨台北市長布局揭曉進入倒數，50多名北市黨籍里長今連署發佈「力挺姚文智參選首都市長」，支持民進黨提名姚文智選台北市長。台北市大同區鄰江里長陳豐祥表示，「如果再被他（柯文哲）騙第二次，就跟北市議員王世堅一樣去跳海。」

民進黨台北市長人選方案，16日出爐，選對會最近密集聽取相關人等意見，今在黨中央徵詢黨內中評委、黨籍北市里長。

多位北市黨籍里長今連署發佈「力挺姚文智參選首都市長」，下午到黨中央樓下高喊「姚文智選市長！」

陳豐祥等一行，帶著54名里長簽名的連署書，準備遞交選對會，他說，有50幾個里長連署，支持姚文智參選市長，為什麼要支持姚？他說，姚文智在台北市經營十多年，對台北市最了解，最有能力、最有力、最強的也是姚文智，姚文智要來改變國家的首都台北，所以要來支持姚文智。

他痛批，柯文哲原本是墨綠，以前已經被騙第一遍，不會再被騙第二遍，台北市五星棋「趴趴走」，世大運時台灣國國旗還被丟在垃圾桶，「這種我們怎麼可能再被他騙」。

松山區民有里長江永華被問到柯文哲昨的道歉是否足夠撫平大家怒氣？他說，「我是懷疑啦」。

民進黨台北市黨部主委黃承國說，上午約9成參與者都有發表意見，「支持」或「希望黨再考慮整個層面」兩方意見都有，不過支持自提還是比較多。在柯文哲和黨的立場不一致、攻擊中央執政，不管支持或反對柯的，都對這部分非常有意見。

(中時 )