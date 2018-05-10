草屯商工師生至便利商店 體驗食品添加物無所不在

2018年05月10日 16:56 中時 楊樹煌

▲草屯商工學生在學校旁便利商店，尋找含甜味劑各式產品並逐一作成紀錄。（楊樹煌攝）

▲草商周邊便利商店配合學校健康促進系列活動，校長黃國軒（右3）特頒給超商感謝狀。（楊樹煌攝）

國立草屯商工師生今10日在學務處衛生組曾瑜妏營養師策劃率隊下，偕同該校教職員工及學生健走至校園周邊便利商店，體驗食品添加物無所不在的食農活動，達到寓教於樂的教育意義。

草屯商工指出，教育部國教署訂定「學校餐廳廚房員生消費合作社衛生管理辦法」第15條第3項說明，高級中等以下學校供售的食品，以正餐、飲品、點心、水果為限，不得使用甜味劑或代脂。

但化學食品添加物無所不在，這些防腐劑、漂白劑、甜味劑、品質改良劑、色素等都稱之為「食品添加物」；什麼是食品添加物？對我們的健康又有什麼影響呢？

草屯商工今天特藉由該校營養師入班宣導，讓師生了解何謂食品添加物－甜味劑，並由校長黃國軒、主任張見賓、秘書鄭玄倫、導師盧建助和營養師曾瑜妏帶領全班同學「健走」至學校鄰近合作便利商店，尋找含甜味劑的各式產品，才發現原來食品添加物無所不在，而且就在你我常吃產品中，如何正確選擇健康飲食，讓學生上了寶貴的一課。

曾營養師表示，食品添加物定義為，為食品著色、調味、防腐、漂白、乳化、增加香味、安定品質、促進發酵、增加稠度、強化營養、防止氧化或其他必要目的，加入、接觸於食品的單方或複方物質，此次健康促進系列活動就從認識「甜味劑」，落實正確選擇健康飲食新生活開始。

(中時 )