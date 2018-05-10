2018年全國小學田徑錦標賽 新北代表隊授旗出征

新北市教育局10日在板橋第一運動場舉行「2018年全國小學田徑錦標賽授旗儀式」。（葉書宏翻攝）

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新北市教育局10日在板橋第一運動場舉行「2018年全國小學田徑錦標賽授旗儀式」。（葉書宏翻攝）
新北市教育局10日在板橋第一運動場舉行「2018年全國小學田徑錦標賽授旗儀式」。（葉書宏翻攝）

新北市教育局10日在板橋第一運動場舉行「2018年全國小學田徑錦標賽授旗儀式」，教育局長林奕華勉勵在場所有選手們5月11至12日再次挑戰自我，另外，新北市體育總會田徑委員會也特地派員致贈加菜金，祝福代表隊選手們再創高峰。

教育局表示，新北市選拔來自32所學校、共61位優秀選手代表參賽，每位選手皆是參加小學運動會田徑賽事中擁有傑出表現的好手，經由教練團隊於賽前加強培訓及教導，代表隊選手們皆已蓄勢待發，準備勇奪金牌。

新北市代表隊將參與此次錦標賽男子組及女子組所有競賽項目，代表隊在男、女生大隊接力，女生60公尺、100公尺、跳高、鉛球、三項全能，男生大隊接力及3000公尺競走等項目皆有奪金的實力。

在3000公尺競走項目，文德國小謝明軒於全市小學運動會中刷新大會紀錄，表現優異；60公尺及100公尺項目，自強國小周欣彤於全市小學運動會60公尺項目以13.07秒的成績打破了高懸20年的大會紀錄13.2秒，自許再突破自我。

此外，代表參加鉛球項目的板橋國小嘪家彣，跳高項目的安和國小洪思婕，三項全能項目的安和國小王怡晴，也皆獲教練團看好具有相當實力的傑出選手。

教育局表示，去年度新北市代表隊榮獲女子組團體總錦標第一名、男子組團體總錦標第二名的佳績，其中女子組更是自2014年至2017年連續4年坐擁全國后座，林奕華現場勉勵小選手們在今年度的全國錦標賽能再造巔峰，挑戰女子組5連霸紀錄與男子組冠軍寶座！

(中時 )

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