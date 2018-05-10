準大學生先修課程開跑 今年增至21門課47校

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旺報

為提供大學個人申請入學已錄取的準大學生，5到8月間自主學習機會，大學招生委員會聯合會今年擴大辦理「準大學生先修課程聯合認證平台」，提供21門課程（線上課程9門、實體課程11門、實體搭配線上1門），除了有5個認證考試，參與學分認抵的學校也從去年10所增加到今年47所。

清大教務長、大學招聯會執行秘書戴念華表示，往年個人申請入學放榜後，高中教室最常出現「一班兩制」，有學生還在衝刺指考，但也有學生已經確定錄取大學校系，上課的心態、步調明顯不同。

為了讓準大學生善用時間、自主學習，大學招聯會去年推動「準大學生先修課程聯合認證平台」，提供彈性先修課程，第一年上路開11門課，共2302人報名，最後有223人回原學校辦理學分抵免，反應非常熱烈，因此今年開設課程增加到21門課。

戴念華說，上課型態分實體與線上兩種，各校開課時間不一，最早開實體課的是交大物理系，6月19日物理一先修課程開課；清華大學數學系、經濟系、資工系5月起開設線上課程。有12門課程總名額限制837人，9門線上課程則沒有人數上限。

「準大學生先修課程聯合認證平台」https://unitedapcourse.aca.ntu.edu.tw/自5月11日上午10點起公告所有參與大學繁星推薦、個人申請入學的校系，認抵學分的相關規定。大學招聯會提醒，報名時間較緊湊，第一階段是5月17、18日兩天，第二階段是5月31、6月1日兩天，有興趣的學生務必先上網了解辦理時程及作業。

學分認證考試一律向辦理考試單位報名；課程部分，除中央大學課程須自行跟中央大學報名外，其他課程都從平台統一辦理。清華大學的線上課程可以同時從平台網站和學聯網http://www.sharecourse.net/sharecourse/報名。

(旺報 )

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