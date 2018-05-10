梨山幸福巴士新形象亮相 原民學童乘車下山見學

梨山中、小學孩童乘車前於梨山賓館合影留念。（參山處提供）

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原鄉學童獲邀擔任幸福巴士貴賓，迫不及待上車體驗「一生必走的經典路線」。（參山處提供）
幸福巴士小小貴客獲贈巴士造型礦泉水，孩子們相當開心。（參山處提供）
幸福巴士駕駛余佳德穿著象徵幸福的紅色背心，以全新形象提供全台最長、最高的公共運輸服務。（參山處提供）

梨山幸福巴士獲選客運旅遊「一生必走的經典路線」第1名，至今仍是公路旅遊討論熱度最高的路線。經豐原客運優化車廂及站牌後，10日上午發出換裝後的首班車，載送原鄉師生下山，進行2天1夜「泰雅小勇士，見學之旅」，孩子們沿途飽覽雲端美景，直呼不虛此行。

上午8點10分，幸福巴士準時抵達梨山賓館，豐客駕駛余佳德穿著象徵幸福的紅色背心，迎接梨山中、小學15名學童；孩子們獲贈巴士造型礦泉水，魚貫排隊上車後，從梨山賓館啟程，途經合歡山、清境國民賓館、日月潭埔里遊客中心，體驗「一生必走的經典路線」。

參山國家風景區管理處表示，東西橫貫公路中斷，梨山失去觀光中繼站榮景，近年梨山賓館重新開放，以梨山部落為核心，打造「梨山幸福旅遊軸線」，沿線景點包含梨山遊客中心、楓之谷1956秘密花園、梨山賓館、櫻緣丘、梨山文物陳列館、耶穌堂、千櫻園等。

近年旅遊人潮逐年回溫，參山處為推動台14甲線經清境至梨山幸福巴士遊程，特結合豐原客運，利用可愛的貓頭鷹妝點梨山幸福巴士車廂及站牌美化裝置，並改造公車駕駛形象，盼吸引舊雨新知重遊梨山，感受梨山新風貌。

(中時 )

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