違法提供青少年香菸 去年共開罰369萬元

去年共查獲425件違法提供菸品給未成年，共計開罰369萬元。（倪浩倫攝）

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根據《菸害防制法》規定，若提供或販賣菸品給未滿18歲的青少年，將開罰1~5萬元，統計顯示，去年一整年，各地方衛生局共開出425件相關罰單，開罰369萬元；而根據衛福部委託消基會進行的「喬裝測試」，安排年滿18歲工讀生著學生制服去買菸，竟有32％店家在未詢問年紀、未要求出示證件的情況下就直接賣了，法治觀念仍有待加強。

衛福部每年均會委託消基會，安排年滿18歲的大學生，穿著學生制服、到全台各個有販售菸品的店家買菸，測試店家在賣菸前，是否會要求消費者出示證明證件來確認已成年，統計顯示，2017的年喬裝測試不合格率為32％，數字雖不算低，但已比2016年的46％出現改善。

衛福部國健署菸害防制組組長羅素英說，絕大多數穿制服的學生，都還未成年、未滿18歲，店家在賣菸給穿著制服的民眾前，一定要先要求對方出示證件來確認年紀，否則很容易讓未成年青少年買到菸；考慮到合法的問題，她強調，該喬裝測試會找已滿18歲的成年人去買菸，店家若真的未確認年就販售，也不會開罰，但會將測試結果通知企業，讓他們加強管理或教育訓練。

根據《菸害防制法》第13條規定，供應菸品給未滿18歲者，將依法開罰1~5萬元罰鍰，開罰對象為企業和提供菸品的員工，若是像是家長、家人的成年人，提供菸品給小孩，一樣可開罰1~5萬元，而根據去年全國地方政府的取締稽查結果，2017年共稽查超過45萬次，發現425件違規，開罰369萬元，違規數和罰鍰都較前一年少。

但外界質疑，就算每件違規都只罰最低額度的1萬元，去年總罰鍰也不應低於425萬元；對此，羅素英解釋，違規件數中，部分是學生彼此間互相提供菸品，對於這種「未成年提供給未成年」的違規，罰鍰會減半為5000~2.5萬元，所以才出現這種狀況。

羅素英提醒，青少年的身心都還在發育，此時若接觸菸品，除了會傷害身體健康，也會影響學習和認知功能，呼籲業者應繼續嚴格把關，青少年也絕不要因一時好奇而接觸菸品。

(中時 )

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