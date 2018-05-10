靜宜大學日文系「櫻花五月祭」系列活動 展現學習創意及日語實力

靜宜大學日文系「櫻花五月祭─蟬時雨」系列活動，由太鼓表演揭開序幕，動作劃一、鼓聲撼動人心，結合力與美的表演，獲得熱烈掌聲！（陳世宗攝）

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「櫻花五月祭─蟬時雨」系列活動，透過動靜態系列活動，呈現學習成果；象徵經過蟄伏與沉潛，學生以亮眼成績嶄露頭角。（陳世宗攝）

靜宜大學日文系「櫻花五月祭─蟬時雨」系列活動登場，由太鼓表演揭開序幕，動作劃一、鼓聲撼動人心，結合力與美的表演，獲得熱烈掌聲！系主任李偉煌指出，「蟬時雨」代表夏天蟬鳴，像午後陣雨般的響亮；也象徵經過蟄伏與沉潛，學生以亮眼成績嶄露頭角。

靜宜大學外語學院院長曾麗蓉指出，外語學習結合學系特色活動，學生可從中體驗文化背景、風俗民情，點燃學習動機；也能擴大實用層面，增進國際觀及國際行動力！

李偉煌表示，培育「通曉日本語文、熟知日本文化、具備國際視野、促進台日交流」之日語專業人才，是該系的教學目標。在課程設計上，除連結社會脈動，並重視多元化發展；強化基礎日語能力，著重「語文、教育」、「國貿、商務」、「觀光、導覽」、「翻譯、口譯」等四學程專業領域，以提升進修及就業實力！

日文系教授邱若山指出，日文系88年創系時，在靜宜伯鐸樓中庭，種下從日本帶回的櫻花樹苗，在師生細心照顧，年年綻放美麗花朵，象徵與見證日文系的精神及成長蛻變。

「櫻花五月祭─蟬時雨」系列活動，透過動靜態系列活動，呈現學習成果；藉由「茶道講座」，體驗茶道的精髓與樂趣。在「和服講座」及「花牌講座」中，感受和服美感、衣著文化與民俗風情；師生在校園還原「日本祭典街」情景，重現夏日祭典風情與傳統美食。

邱若山強調，最後壓軸是於5月18日(五)17:00在伯鐸樓小劇場，精彩登場的「日文戲劇成果展」，呈現學習創意及日語實力，歡迎大家蒞臨觀賞！

(中時 )

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