畢業季來臨 高科大就業博覽會提供3000職缺

高科大舉辦就業博覽會提供超過3000個職缺。(郭韋綺翻攝)

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高科大舉辦就業博覽會提供超過3000個職缺。(郭韋綺翻攝)

畢業求職季將到，國立高雄科技大學今天(10日)在第一校區以「犬力以赴構築夢想」為主題舉辦2018校園就業博覽會，包括王品、上銀科技、統一超商、晶捷達光電等87家500大企業參展，提供超過3000個職缺，為畢業生謀取好工作也替廠商覓人才。

高科大近來連辦3場就業博覽會，繼建功校區、楠梓校區後，昨在第一校區迎來最終場邀請廠商到校徵才，包括製造業、科技業、金融業、服務業等，眾多知名企業也祭出優渥薪資及福利搶人才。此外，就業博覽會現場也提供應徵者履歷填寫的服務，如果求職者針對就業有任何問題，現場也能透過職業諮詢進行了解，提高就業謀合率。

就業中心組長謝秉銓表示，為讓畢業生無縫接軌就業，每年都會舉辦就業博覽會，讓確定職涯方向的學生，利用機會向廠商毛遂自薦，並了解雇主用人需求與條件。若不確定自己適合什麼樣工作，也能透過就業博覽會獲知工作機會與內容，另外，對企業來說，透過現場徵才可招募優秀畢業生，亦強化企業形象與行銷，找到優質人才。

謝秉銓提到，今年配合狗年取諧音定主題「犬力以赴」，希望幫助學生提早卡位職場，畢業即就業，找到理想的工作。包括王品、上銀科技、統一超商、晶捷達光電等87家知名企業及6個公務單位參展，預計提供超過3000個職缺。

(中時 )

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