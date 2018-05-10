新北力推親子休閒　淡水觀潮廣場增舢舨船造型遊具

2018年05月10日 16:48 中時 蔡瀚霆

「把孩子照顧好、把老人關懷好，是我們整個社會幸福的基礎。」新北市長朱立倫在淡水觀潮廣場舢舨船造型遊具啟用典禮致詞說，市府大力推展共融性遊具，各區都積極尋覓適合地點，今天淡水也有了共融性遊具，全市年底會有23個，讓孩子能在玩樂中健康學習、快樂成長。

淡水區公所這次特別撥出400萬元補助費，在觀潮廣場打造極具淡水文化特色的舢舨船造型共融性遊戲場，10日開幕便吸引許多家長一早帶著小孩前往試玩。新北市長朱立倫為遊戲場主持啟用儀式時表示，新北市7年多年增設公托、公幼，現在每年有2.1萬名幼童可以受惠，減輕家長負擔，同時市府也大力推展共融性遊具。

淡水區公所表示：「施工前，共舉辦了5場工作坊，邀請孩童、專家學者、公民團體及里民代表共同參與規劃。」最終決定，以舢舨船造型為主體，設有空中走廊、瞭望窗、旋轉舵、攀爬網、共融性沙坑沙桌、無障礙洗手設施等，供一般兒童與特殊徐需求兒童(如肢體障礙等)使用，為一座安全且具趣味性、探索性的遊戲場。

淡水區觀潮廣場這座舢舨船造型遊戲場，特別在母親節前夕啟用，區公所課長黃炯裕說，很開心看到家長帶著孩子同樂，一同打造幸福家庭、健康城市的美景，「祝福每一位媽媽們母親節快樂！」

(中時 )