2018年05月10日 17:00 中時 張穎齊

基隆市中山一、二路正在進行道路拓寬工程，但工程包商卻挖破水管線，導致267巷口瞬間如噴泉般，導致2704住戶受影響而停水。（張穎齊翻攝）

基隆市中山一、二路正在進行道路拓寬工程，但工程包商卻挖破水管線，導致267巷口瞬間如噴泉般，導致2704住戶受影響而停水。（張穎齊翻攝）

中山一路工程又出包 水管挖破影響2704戶停水

工程又出包！今（10）日下午2時50分，基隆市中山一、二路正在進行道路拓寬工程，但工程包商卻挖破水管線，導致267巷口瞬間如噴泉般，導致附近2704住戶停水，水公司目前已緊急前往修復中，預計晚間11時會恢復供水。

議員楊石城指出，中山一、二路拓寬工程的承包商旭盛公司起初有和水公司的承包商溝通過，以為267巷口的舊管線沒有在使用，所以才進行下水道口的大涵管工程，怎料該管線其實還有在使用，水公司承包商給的訊息錯誤，才導致挖破水管。

楊石城說，中山一、二路管線被挖破的次數已不計其數，居民都很無奈，對此他的服務處有準備水提供給居民急用。

台水一區管理處則表示，目前已正在進行搶修中，預計晚間11時會恢復供水。

影片說明：基隆市中山一、二路正在進行道路拓寬工程，但工程包商卻挖破水管線，導致267巷口瞬間如噴泉般，導致2704住戶受影響而停水。（張穎齊翻攝）

(中時 )