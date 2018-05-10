反「拔管」烽火旺 學者批：政府在胡扯找麻煩

2018年05月10日 16:54 中時電子報 戴安瑋

教育部4月27日以「違反獨董程序」退回台大校長遴選案後，台大面臨一．二年沒有校長，教育部長吳茂昆昨說，這不是教育部問題。台大也將於本週六召開校務會議討論。對此，世新大學校長吳永乾今受訪時表示，「政府在胡扯、找麻煩！」。

擔任國際票券金融公司獨立董事、擁有法學專業的世新大學校長吳永乾，今參加「大學社會責任與企業社會責任研討會」時，接受《聯合報》訪問做了以上表示。

他說，台灣大哥大4月28日已經函請台大同意管中閔兼職獨董，台大5月也同意了，台灣大6月開股東會，管中閔也已經當選獨董，為什麼不可以執行職務？此外，校方同意就有溯及的效果，之後的簽訂產學合作契約都只是形式而已，「教育部在胡扯！」

曾任台灣高鐵董事長的中華大學校長劉維琪指出，台大既然已經開過校長遴委會和校務會議，教育部就應該尊重台大的決定，維持大學自主和自治。

實踐大學校長陳振貴說，基於大學自治精神，因為台大校長遴選委員會已有教育部遴派3位代表參加，在前階段已經執行監督之責，台大選出的管中閔，教育部理應逕予「聘任之」。

他認為，依現行大學法，教育部應該接受台大校長遴選委員會所做的決定，否則則須修改大學法第9條相關規定，才能解決管案的爭議。

(中時電子報)