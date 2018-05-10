反「拔管」烽火旺 學者批：政府在胡扯找麻煩

教育部長吳茂昆（左）上台後，即開會確定將台大校長遴選案退回，並對外表示管中閔不能再參選，但最近又改口，說只要台大釐清校長參選人資格。台大也因此沒有校長4個多月。 (合成圖／本報資料照)

友善列印
中時電子報

教育部4月27日以「違反獨董程序」退回台大校長遴選案後，台大面臨一．二年沒有校長，教育部長吳茂昆昨說，這不是教育部問題。台大也將於本週六召開校務會議討論。對此，世新大學校長吳永乾今受訪時表示，「政府在胡扯、找麻煩！」。

擔任國際票券金融公司獨立董事、擁有法學專業的世新大學校長吳永乾，今參加「大學社會責任與企業社會責任研討會」時，接受《聯合報》訪問做了以上表示。

他說，台灣大哥大4月28日已經函請台大同意管中閔兼職獨董，台大5月也同意了，台灣大6月開股東會，管中閔也已經當選獨董，為什麼不可以執行職務？此外，校方同意就有溯及的效果，之後的簽訂產學合作契約都只是形式而已，「教育部在胡扯！」

曾任台灣高鐵董事長的中華大學校長劉維琪指出，台大既然已經開過校長遴委會和校務會議，教育部就應該尊重台大的決定，維持大學自主和自治。

實踐大學校長陳振貴說，基於大學自治精神，因為台大校長遴選委員會已有教育部遴派3位代表參加，在前階段已經執行監督之責，台大選出的管中閔，教育部理應逕予「聘任之」。

他認為，依現行大學法，教育部應該接受台大校長遴選委員會所做的決定，否則則須修改大學法第9條相關規定，才能解決管案的爭議。

(中時電子報)

中山一路工程又出包　水管挖破影… 肺癌免疫療法合併化療 肺癌母親…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。