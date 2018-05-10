肺癌免疫療法合併化療 肺癌母親重拾生活樂趣過母親節

2018年05月10日 17:02 中時 魏怡嘉

母親節快到了，61歲罹肺癌第四期的羅女士，因走路會喘、舉步維艱、生活無法自理而陷入困境，所幸經化學治療合併免疫療法後，病情獲穩定控制，不僅重拾生活，還可以在老人院擔任志工，透過彈奏烏克麗麗關懷其他老人，散播歡樂。

根據衛生福利部統計，肺癌已連續蟬聯10年癌症死亡率之首，且每年新診斷為肺癌的人口亦逐年攀升，根據2015年的癌症登記報告，約每40分鐘即有1人確診肺癌。台灣9成以 上的肺癌患者都屬於非小細胞肺癌，由於早期症狀不明顯，超過半數的患者確診時都已為晚期。

台北慈濟醫院胸腔內科主治醫師黃俊耀表示，晚期肺癌通常都不建議開刀，因此患者首次治療以化學治療為主，其次為標靶治療。在過去，不具EGFR及ALK基因突變、無法接受標靶藥物治療的患者，就僅能使用傳統的化療，成效平均僅有3成，死亡率高，所幸，近年有免疫檢查點抑制劑的免疫療法，突破晚期肺癌治療瓶頸。

台北榮民總醫院腫瘤醫學部顧問醫師、蔡俊明教授進一步說明，免疫檢查點抑制劑可以喚醒自身免疫系統T細胞上受 到癌細胞壓制的「PD-1免疫檢查點」，讓免疫細胞可對腫瘤細胞發動持續性攻擊。治療前先做病理檢測，確認 PD-L1 表現量是免疫療法成功的關鍵。

根據在歐洲腫瘤醫學會發表的研究結果，55％晚期肺癌患者，在第一線治療使用化療併用免疫療法，腫瘤會縮小達到客觀緩解，約是單用化療的2倍，且無論PD-L1表現量高低，使用免疫療法加上化療都可以使腫瘤有效縮小，患者無疾病惡化存活期可13個月，比單用化療降低5成以上的疾病惡化風險。

蔡俊明教授指出，台灣免疫療法於肺癌的應用已與國際同步，可以用於晚期肺癌患者的第一線、化療失敗後的第二線治療，也可以跟化學治療併用，現在全台已有20家醫學中心可進行 PD-L1檢測，患者僅需一周即可得知結果且精準度高，有助於肺癌治療計畫的擬定，也提供病患另一治療選擇。

(中時 )