違章建築暗藏製毒工廠 新北市公安稽查強制拆光

2018年05月10日 17:19 中時 陳俊雄

新北市府公安聯合稽查小組稽查承天路製毒工廠後認定違章建築事實明確，10日強制拆除展現執法決心。（陳俊雄翻攝）

日前警方在土城承天路某鐵皮工場扣獲安毒成品107公斤、液態安毒多達7噸，正在結晶中的半成品142公斤，是國內治安機關近年來在北部地區所查獲的最大宗製毒工廠，土城警分局主動報請新北市府公安聯合稽查小組到場稽查，認定違章建築事實明確並於10日強制拆除，展現公權力執法決心。

台北市刑大偵六隊毒緝中心會同屏東縣刑大及新北市警土城分局於4月16日在土城承天路查獲何姓等2名製毒師父違法製造安非他命案，現場查扣安非他命107公斤、半成品142公斤、液態安毒7公噸及製作工具一批，也是為治安史最大的製毒工廠。

警方調查發現，此一製毒集團循「燈下黑」理論，選擇在最危險就是最安全的地方製毒，警方攻堅入內後發現現場臭味瀰漫，在近百坪的製毒工廠中查獲可製成3公噸安非他命的製毒原料，市值將上看60億台幣。

事後土城警分局主動報請新北市政府公共安全聯合稽查小組，由工務局、拆除大隊、警察局、消防局及土城分局等機關到場同步實施聯合稽查，，發現製毒工廠為掩人耳目，地點選在偏遠郊區，並在2樓違章建築內製造毒品，供犯罪場所使用。經聯合稽查確認是頂樓加蓋違章建築且潛藏公共安全危機，已列為優先拆除目標，並訂於5月10日執行，屋主雖然於5日起自行拆除，因仍未達標準，10日當日市府強制拆除。

新北市政府呼籲房屋所有人應避免將房子出租給不法分子，造成社會治安疑慮而損及自身權益，將持續加強查緝犯罪行為，並結合新北市公安聯合稽查小組，斷絕詐欺、賭場等犯罪集團的空間，以有效預防犯罪問題。

(中時 )