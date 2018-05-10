軍改草案初審通過 爭議條文全送朝野協商

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中時

立法院外交國防委員會在剛剛初審通過《陸海空軍軍官士官服役條例》修正草案，但所有爭議性的關鍵條文，包括退伍軍士官若就任政府捐助機關或就任私校時的薪資，若高於「公教年改樓地板」33140，則暫停領取退休俸的「防肥貓條款」；退休俸是否應視經濟狀況、退撫基金準備率等因素調整；軍士官離婚後，其離婚配偶使否可請求支領一定比例退休俸，及此次修法施行日期等，均因朝野無共識予以保留，送院會朝野協商。

立法院外交國防委員會於昨日起開始逐條審查軍改修法草案，直到昨天凌晨會議休息前，包括起支俸率、所得替代率上限、十八趴優存利息等關鍵條文，因朝野無共識保留送院會朝野協商。今天上午9點起，委員會繼續審查剩餘條文草案，但場面大致和諧，未再爆發肢體衝突。

但值得注意的是，由於公教年改修法時，特別開放讓離婚配偶可分配退休俸，如今軍人年改也出現相同概念的修法條文，引發國民黨抨擊。

藍委認為，既然《民法》已針對離婚財產請求權有所規範，軍人離婚當然也應回歸民法，不應額外在軍人年改法案額外增訂規範。有國民黨立委也質疑，此法一設，可能會造成有心人與軍人假結婚，只為了騙取退休俸。

面對爭議，國防部長嚴德發、退輔會主委邱國正，都表示該草案不是他們放進去的，也坦承不曉得是誰放進去的。

但綠委尤美女出面捍衛該草案條文，強調有些夫妻離婚時手頭完全沒有任何不動產，唯一有的，就是未來的退休金；因此，德國、日本等西方國家，早就把退休金納入離婚財產請求權的範圍。

尤美女強調，況且《民法》親屬篇雖已有對離婚請求權有相關規定，但在年金條文並沒有明文規定，因此才會透過這次修法，將公務員、教職員、政務人員、軍人都規定進去。

儘管國防部、退輔會均不清楚為何這項草案會被列入軍改範圍，但民進黨在捍衛行政院版軍改方案的前提下，並未在逐條審查過程予以刪除，而是由委員會召委王定宇裁示，將該修法草案保留送院會朝野協商。

(中時 )

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