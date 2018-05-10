勾結大陸導遊竊個資 辦易付卡轉售牟利遭判刑

2018年05月10日 17:17 中時 陳淑芬

男子勾結大陸導遊販賣個資，冒名辦電信易付卡圖利，台中地院審結判決。（本報系資料照）

男子勾結大陸導遊販賣個資，冒名辦電信易付卡圖利，台中地院審結判決。（本報系資料照）

台灣劉姓男子與曲姓大陸籍導遊勾結，由曲取得團員入境台灣相關證件，冒名辦台灣電信公司預付卡門號，劉給予每門號報酬100元，再將門號轉售給詐騙集團等不特定人士牟利。曲男在106年間先後帶5個團共提供600多個門號，獲利6萬多元；劉轉售門號不法謀利60多萬元。台中地院依偽造文書等罪，判劉男徒刑4年6月、曲男3年4月。

判決書指出，劉男在105年10月間印製「親愛的大陸領隊你好：想賺外快嗎？既簡單又合法！月入十萬」名片，雇用陳姓男子一起到南投縣中台禪寺等知名觀光點發放，招攬大陸籍導遊合作，利用大陸領隊帶旅遊團入境時，可取得團員入台證件機會，未經團員同意及授權即擅持相關證件，偽簽冒辦取得台灣的電信公司預付卡行動電話門號，劉男每門號交付報酬100元。

曲姓導遊在106年3月間陸續5次帶團入台，總計團員共105名，他就申辦623支門號，獲利6萬多元。曲在106年5月間又帶旅遊團來台，也申辦了85支門號，但未完成，遭台中檢警查獲，並拘提劉男、劉的陳姓女友、陳男及曲姓導遊。

劉男等人則印製「專賣已開通全新外籍預付卡」、「適合房仲、八大行業、收放款、身分不願曝光者使用」等字眼名片散發或在網路刊登廣告，兜售所取的易付卡門號。檢警追查出，劉承德每個門號約1600至1700元不等價格賣給詐騙集團成員「阿強」，「阿強」所屬詐騙集團用於詐騙財物，劉男前後獲不法利益60多萬元。

台中地院依偽造文書、組織犯罪防制條例等罪判劉男徒刑4年6月、曲男3年4月及陳女徒刑2年6月、陳男3年，全案仍可上訴。

(中時 )