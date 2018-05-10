＜H.H.第三世多杰羌佛系列報導＞H.H.第三世多杰羌佛頂級藝術令道場殊勝莊嚴 還願精舍喬遷三重開光大典湧進近千人

2018年05月10日 17:11 中時電子報 綜合報導

H.H.第三世多杰羌佛弟子證達上人是通過聖考領有金釦一段證書的儒尊，她的弟子與道場遍佈世界各處，五月一號位於板橋的還願精舍喬遷至三重，連續三天舉行了開光典禮暨祈福法會和放生，及慶賀活動，眾人共同誦經禮讚、懺悔、祈福，海外世界各地善信自美國、澳洲、東南亞、大陸等處湧來近千人參與。

還願精舍喬遷啟用湧進近千名善信場面莊嚴/圖片來源：中華國際佛教聞修正法會

證達上人在開光典禮致詞時表示，五年前，她與幾位佛弟子們在板橋租用一個樓層，成立了「還願精舍」，開始了台灣北部地區的弘法工作，五年多來，大家都腳踏實地一步一個腳印的修學，以弘揚 南無第三世多杰羌佛與 南無釋迦牟尼佛如來正法為職志。

民國101年中華國際佛教聞修正法會還願精舍成立，在證達上人的帶領下快速發展，並籌備苗栗覺行寺興建，預計今年底動工興建。板橋還願精舍早已不敷使用，歷經一年多尋址，找到了三重區三和路四段一零一之一號二樓，離捷運三合國中站只有兩分鐘路程，交通與生活環境便利。

中華國際佛教聞修正法會會長楊友善帶領著全體弟子們全力護持裝璜佈置長達八個月，一起齊心蘊育出了三重101還願精舍莊嚴殊勝道場，精舍裡供奉著 H.H.第三世多杰羌佛回春前後的法照以及本師釋迦牟尼佛、四壁觀音、綠度母、彌勒菩薩、韋馱菩薩等諸佛菩薩莊嚴喜樂法像。

佛像莊嚴喜樂/圖片來源：中華國際佛教聞修正法會

佛像莊嚴喜樂/圖片來源：中華國際佛教聞修正法會

走進還願精舍感受到一股喜樂祥和之氣，道場中 H.H.第三世多杰羌佛的字畫成為一絕，畫作包括蓮、龍鯉鬧蓮池、威震、蒼葉拋紅、墨情色趣、蓮師洞中等，其中 H.H.第三世多杰羌佛親筆簽名畫多達五幅，數量是目前全台之冠。首位獲得英國皇家藝術學院fellowship榮稱的 H.H.第三世多杰羌佛五明圓通，工巧明畫作藝術造詣讓人覺得不可思議，獨創十六派技法，位於入口處走廊的『威震』，運用了「獷細派」畫法，一筆一毛，讓人誤以為真獅蒞臨坐鎮！厚堆色塊派以堆疊技法完成的『蒼葉拋紅』雖是印刷品，視覺上卻是立體的。

H.H.第三世多杰羌佛工巧明頂級藝術品莊嚴了道場/圖片來源：中華國際佛教聞修正法會

H.H.第三世多杰羌佛工巧明頂級藝術品莊嚴了道場/圖片來源：中華國際佛教聞修正法會

啟用開光典禮包括兩岸人文大師司馬中原、水墨畫名家蘇峰男教授、景文科技大學前人文藝術學院院長劉易齋教授、半導體設備科榮公司前董事長陳俊治、郡宏光電總經理林勇任、九如環工董事長史碩俊、二士一世紀雲端科技總經理林書賢…..等數十位來自台灣產官學各界的貴賓一起見證開光法喜時刻。劉易齋教授代表致詞時提到證達上人於2012年12月12日通過「百法明門黑關擇決法」，乃是至高度母的親信傳人，累刧歷塵，捨俗出家，頓超羅網，修契靈妙，為佛教密宗坐山頂尖之乘願來人，位躋國際佛教僧尼總會總住持，不捨衆生苦，趣入于滄海，無畏艱難險阻，跋涉千山萬水，奔勞塵寰，不曾稍歇。

證達上人祈願十方信眾能夠在「還願精舍」學修到真正的如來正法，步上菩提正道，福慧增長、健康長壽，進而得大成就，了生脫死。

三重還願精舍位址”101號”讓人聯想起台北最高的101大樓，似乎象徵著正法弘揚邁向頂峰！

(中時電子報)