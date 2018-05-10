美國國會決議恢復尤卡山核廢料處置場

美國內華達州的尤卡山是個古老的山脈，在幾十年前就預定建立成核廢料最終處置場，不過爭議很大，一直懸而未決。(圖/美聯社)

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中時電子報

美國眾議院正在決定批准恢復內華達州尤卡山核廢料堆放場計畫(Yucca Mountain nuclear waste project)，以解決30年來懸而未決的核廢料儲存問題。

美聯社報導，該法案主要是通過尤卡山堆放場的施工許可，同時也將通過新墨西哥州、德克薩斯州的臨時存儲地點計劃。支持該計畫的議員表示，來自全美商業核電廠的乏燃料目前分別放在39個州121個臨時處置場，總是需要最後的存放地點。

法案的發起代表是共和黨眾議員約翰．希庫斯(John Shimkus)，他說：「聯邦政府過去已經承諾興建永久處理地點，以存放各州的用過核燃料，人們總希望做一些事情，而不是一無所獲。」

能源部長瑞克．裴利(Rick Perry)曾表示，美國有道義上的責任，尋找(核廢)長期解決方案。他在去年曾表示：「我們不能再把罐子放在路邊了。」

目前川普政府已提出1.2億美元的預算，來恢復尤卡山項目。

當然，內華達州的議員仍然強烈反對，同為共和黨的參議員迪恩．海勒(Dean Heller)說，「在我看來，尤卡山計畫已經死了，就這麼簡單。我不會再讓納稅人錢繼續投進這個失敗的項目。」

內華達州的民主黨眾議員潔姬．羅森(Jacky Rosen)扛算提出了一項修正案，目的將延遲尤卡山的任何施工活動，她說「將利用各種立法工具，阻止本屆政府企圖將內華達州變成高放射性核廢料的傾倒地的錯誤計劃。」

面對公家單位的爭吵，私人公司顯得有效率的多，民營核工業集團據說已經在德州西部偏遠地區，和新墨西哥州東南部地區，建立最先進的地下設施，用於存儲長達40年的核廢料，不過在法律上，這仍屬於臨時存儲。

核工業人士表示，臨時存儲更顯得重要，因為尤卡山能否許可，至少還需要很多年時間才能運作。

(中時電子報)

文章來源：House takes up bill to revive Nevada nuclear waste dump

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