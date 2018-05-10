方文琳、柯淑勤喜收花過母親節！安唯綾斗膽爆「二媽」是吃貨

2018年05月10日 17:19 中時 林淑娟

柯淑勤與方文琳在台視八點檔《情．份》中各擁三位子女，日前棚內恰巧錄製母親節戲份，兩房子女們安唯綾、許蓁蓁、陳宇豪、巫宗翰、惟毅藉機獻花給兩位「母親大人」。劇中常扮演兩房之間「和平大使」的安唯綾爆料「二媽」方文琳私下是個「吃貨」且食量大，沒想到被方文琳反將一軍：「我是食量集中在一餐、以晚餐為主，她的食量才大，有次看她拿了兩個便當！」安唯綾不好意思地承認：「我食量真的蠻大的，最近壓力大都靠吃來紓壓，大家團購海鮮我還買了三隻龍蝦回家。」，

母親節即將到來，演員們也討論起私下如何過母親節，安唯綾表示，媽媽是個個性直爽又有點純真，將全部精力都奉獻給家庭的母親，令她很敬佩，「以前送過高級保養品，因為她都捨不得買，我這次想送按摩椅給她，舒緩她的辛勞」；惟毅今年則打算送爸媽到日本二度蜜月，他說：「以前都是請他們吃飯、或是畫畫送他們，因為爸爸很喜歡日本、但媽媽沒去過，這次想送日本機票給他們去玩。」

該劇開拍至今已約四個月，方文琳表示：「真的很開心，這幾個年輕孩子都很認真！」一旁的柯淑勤補充：「常看到我們家的『少爺』（陳宇豪）戰戰兢兢面對每一場戲，這樣的態度就對了！」。

她分享和兩位媽媽合作的心情時透露：「其實當初在定裝前，一直以為飾演母親的是方文琳，但是後來知道是柯姐真的又驚又喜，能跟兩位前輩合作覺得非常榮幸！」，一旁的柯淑勤聽到馬上「麗淑魂」上身，開玩笑吃醋說：「好啊、好啊，沒關係啊！你們都去二房那啊！」

(中時 )