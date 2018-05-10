淋巴水腫有解 高長靜脈吻合術助重生

高雄長庚醫院醫師楊家森（左）使用超顯微淋巴管靜脈吻合術，替王基明（右）改善肢體腫脹、淋巴液洩漏情形。（柯宗緯攝）

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淋巴水腫好發於癌友切除腫瘤、淋巴結廓清術後，再加上放療，使淋巴回流受阻。58歲王明隆腳部飽受淋巴水腫所苦，300多個小洞傷口滲出淋巴液，「邊走邊滴臭氣熏天」，原本絕望透頂，直到接受高雄長庚醫院使用超顯微淋巴管靜脈吻合術，終於改善肢體腫脹情形。

5年前，王明隆確診肺癌接受放療，卻導致腳部淋巴水腫，大大影響生活，不但得杵著拐杖走路，還得忍受淋巴液時時滲出的窘境，不敢直視自己的腳，更別說穿褲子、游泳等日常皆是奢求，令他灰心至極，心想「乾脆等死算了」。

高長整形外科醫師楊家森從日本東京大學附醫進修歸國，替王明基開啟希望之窗。楊使用超顯微淋巴管靜脈吻合術，將患肢淋巴管分離出來與鄰近的微小靜脈做吻合，建立淋巴液回流替代道路，進而改善肢體腫脹，術後傷口小、恢復約4、5天。

楊家森指出，一般淋巴水腫保守治療如復健、穿戴彈性襪或袖套效果不彰，更嚴重者可能導致蜂窩性組織炎，得面臨截肢命運，其實淋巴水腫非不治之症，病友在淋巴管病變硬化前接受治療，還是有機會改善。

他目前已完成132例手術，包括馬來西亞、瑞士、德國等國病患，大約8成為下肢腫脹。他說，該手術需自費30萬元，術後追蹤情況良好，大致能改善肢體腫脹，最理想者是達到根治效果。

(中時 )

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