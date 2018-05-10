市府規畫肉品市場遷建烏日 居民送屠龍刀要議員把關

市議員吳瓊華（右二）等人，手持屠龍刀，嚴厲斥責肉品市場遷建；黑箱作業，糟蹋烏日鄉親。（陳世宗攝）

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台中市政府規畫將現有北區肉品市場遷至烏日區，引發當地居民的強烈反彈。烏日區市議員吳瓊華10日在議會質詢時說，居民寫信給她，並附上1把「屠龍刀」，希望她用這把刀來嚴加把關斬除市府黑箱作業。市長林佳龍強調，市府依法定程序辦理加強與地方溝通。

經發局指出，台中肉品市場新場基地面積總計約 3.79公頃，朝向「設備及產能提升」、「產業升級」、「友善環境」等3大目標，將引進全球高規格的電宰設備，未來烏日水資源回收中心完工後，將雙重過濾，一般及事業廢棄物則可就近到一旁的焚化爐處理。

市議員范淞育、吳瓊華、張芬郁、陳政顯、賴佳微等，關心肉品市場議題！陳政顯要求立即改善北區肉品市場的空汙、環保等問題；吳瓊華指出，市府上個月召開環評說明會，不但很多居民都沒有收到通知，地點竟安排在荒無人煙的空地，完全不尊重民意。

吳瓊華說，上個月她帶烏日鄉親到市政府抗議，市長林佳龍好不容易願意出來面對鄉親，並表示說要加強溝通；既然有誠意要加強溝通就應該再辦理一場說明會，並透過里鄰長將通知單務發放到每1戶，轉知當地居民參加。

范淞育表示，烏日鄕親對肉品市場遷建有不同看法，他表示尊重！肉品市場在北區已有40多年歷史，現址設備已老舊，遷建烏日，從交通運輸負擔來看影響度相較北區、北屯區、太平區、東南區等地區減壓，也有助於地方商業、城鄉均衡發展。

經發局強調，為避免載運豬隻貨車來往造成交通負擔，市府也將配合興建「東湖大橋」，跨越大里溪，與環河路高架橋銜接，預計 109 年底完成該工程，同時可讓螺潭、湖日兩里相連接，解決當地居民聯外問題，完善烏日區交通網絡。

(中時 )

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