《無法律師》李準基自稱悲傷的瘋子

2018年05月10日 17:24 時報周刊 溫博鈞

《無法律師》海報極富戲劇張力。（愛奇藝台灣站提供）

本週日(5月13日)即將於愛奇藝台灣站首播的韓劇《無法律師》，由韓流天王李準基攜手清純女星徐睿知、實力派演員崔民秀、李慧英等人演出。熱愛動作片的李準基，這次扮演黑道出身的暗黑律師─奉尚弼，為了替冤死的母親伸張正義，獨自與惡勢力搏鬥，一方面有著傷痛，卻又有著瘋子的一面，是個相當有趣的角色。

李準基一向是韓國演藝圈中有名的拼命三郎，拍武打戲都是親自上陣，這次演出《無法律師》也不例外，因扮演律師角色，甚至得穿著皮鞋奔跑、跳上跳下，讓37歲的李準基也忍不住撒嬌地喊：「腳底真的好痛啊！」但隨即又恢復活力，向粉絲喊話：「即使擔心，我也會一直努力到最後的！」他的敬業程度讓女主角徐睿知相當佩服，直說：「前輩的認真，讓我會不斷地想追隨他！」

首度合作的李準基、徐睿知，有不少精彩對手戲，快速磨合出極佳默契，李準基也在日前的記者會上大大稱讚對方，是難得一見的女演員，兩人因劇中前半段有大量武打戲相當辛苦，提及之後希望能多一點感情戲，展現不同的氛圍，徐睿知還透露太習慣拍動作戲，導致瞬間切換到像廣告般畫面的愛情戲時，讓她一開始有點不適應，幸好李準基總是能讓現場變得很有趣，讓拍攝順利進行。

個性開朗又愛耍寶的李準基，甚至在拍攝空檔唱跳韓國有名的兒歌「鯊魚頌」，引來不少笑聲。而他強大的感染力，使得原本個性文靜的徐睿知，不知不覺跟著開玩笑，頻頻對李準基抗議:「歐爸！我實際上不是這樣的人啊！」

總以清純形象示人的徐睿知，還曾被國民MC劉在錫稱讚「不是一般的漂亮」，這次為了詮釋《無法律師》中熱血又莽撞的年輕律師─河在伊，竟剪去留了13年的長髮，希望拋開過去「清純感」，打造全新的角色形象。

徐睿知更自爆角色的秘密，認為「熱血」律師是恭維河在伊，事實上是「有勇無謀」的闖禍精，只懂得橫衝直撞，天兵的程度讓她十分驚訝。沒想到，最佳夥伴李準基竟跟著補刀：「對啊!她天兵的程度，連我在一旁看了都讚嘆不已啊！」《無法律師》將於5月13日起，每週日一上午10點於愛奇藝台灣站播出。

(時報周刊)