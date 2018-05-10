再評管中閔 徐國勇：有無違法非常清楚

2018年05月10日 17:26 中時 郭建伸

教育部卡管風波爭議未解，但教育部稱台大校長當選人管中閔違法兼職獨董的說法，遭外界質疑過去早有「先上任再補公文」的慣例。對此，行政院發言人徐國勇今指出，外界忽略2016年後，法律已修改一定要校方同意才能兼職，但管於去年8月就任台哥大薪酬會委員，台大直到10月才行文給台哥大，「這整個過程有沒有違法，顯然非常清楚」。

徐國勇今在行政院院會記者會被媒體詢問管中閔相關問題，他表示，有些說法是過去的教授、官員早在2014年前後，也是以「先就任才補公文」的方式任職企業獨董，但包含台大等校的規定，若教授、官員要就任薪酬委員會等委員職務，早於2016年就已修法，一定要先核准才能就任。

徐國勇說，2016年學校確實有裁量權，但後來修法規定後一定要書面核准同意後，才能合法就任，管中閔所填寫的兼職申請書，相關規定印得清清楚楚、明明白白，白紙黑字印了書面同意後才能就任，強調外界「忽略法律更改的事實」。

徐國勇還說，管中閔在去年8月1日接受台灣大哥大出任薪酬委員會委員，並於當天向台大提出申請，8月2日就去開會決定了蔡明興等董事的薪水。

徐說，管於8月就任，但台大於9月29日才同意，並於10月2日才正式發公文到台哥大，「這整個過程有沒有違法，顯然非常清楚」。

(中時 )