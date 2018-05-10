再評管中閔 徐國勇：有無違法非常清楚

友善列印
中時

教育部卡管風波爭議未解，但教育部稱台大校長當選人管中閔違法兼職獨董的說法，遭外界質疑過去早有「先上任再補公文」的慣例。對此，行政院發言人徐國勇今指出，外界忽略2016年後，法律已修改一定要校方同意才能兼職，但管於去年8月就任台哥大薪酬會委員，台大直到10月才行文給台哥大，「這整個過程有沒有違法，顯然非常清楚」。

徐國勇今在行政院院會記者會被媒體詢問管中閔相關問題，他表示，有些說法是過去的教授、官員早在2014年前後，也是以「先就任才補公文」的方式任職企業獨董，但包含台大等校的規定，若教授、官員要就任薪酬委員會等委員職務，早於2016年就已修法，一定要先核准才能就任。

徐國勇說，2016年學校確實有裁量權，但後來修法規定後一定要書面核准同意後，才能合法就任，管中閔所填寫的兼職申請書，相關規定印得清清楚楚、明明白白，白紙黑字印了書面同意後才能就任，強調外界「忽略法律更改的事實」。

徐國勇還說，管中閔在去年8月1日接受台灣大哥大出任薪酬委員會委員，並於當天向台大提出申請，8月2日就去開會決定了蔡明興等董事的薪水。

徐說，管於8月就任，但台大於9月29日才同意，並於10月2日才正式發公文到台哥大，「這整個過程有沒有違法，顯然非常清楚」。

(中時 )

軍改草案初審通過 爭議條文全送… 護航 徐國勇：難道送電來台北叫…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。