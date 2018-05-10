驪歌響起 台北天成大飯店「謝師宴」專案開跑

2018年05月10日 17:37 中時 徐力剛

館內宴會廳以紅色為主視覺設計。（圖片提供／天成飯店集團）

鳳凰花開季節，驪歌聲悠然奏起，台北天成大飯店推出「時雨春風感恩謝師饗宴」專案，提供「百匯自助餐」、「中式桌菜」2種選擇，即日起至9月30日限期供應。

中式桌菜以「片皮櫻桃鴨」尤為知名，精選宜蘭櫻桃鴨為食材，採掛爐烘烤製作，外皮油亮酥脆肉質軟嫩，佐以手工餅皮品嘗。老饕最愛「紹興醉鮮蝦」將新鮮白秋蝦川燙後，放入紹興酒、枸杞製成醬汁靜置12小時，入口清爽彈牙蝦肉富含酒香氣。另道「西芹爆雙蚌」爆香蒜仁等辛香料，加入紅椒、黃椒、象拔蚌與白玉貝大火煸炒，搭配XO醬調味，多層次口感在口中爆發。

自助餐點種類眾多，前菜包括泰式蛋沙拉、香草烤野菇、法式燻鮭魚，熱食則提供紅酒燉牛肉、泰式拌海鮮、蒜香戰斧豬、干燒鮮魚片及天成片皮鴨等饕餮美饌。

早鳥優惠同步開跑，即日起至31日前預付訂金，享自助餐滿10送2，中式宴席8折優惠價（服務費另計）。「百匯自助餐」平日（周一~周四）每位699元+10%、假日（周五~周日）每位899元+10%;「中式桌菜」平日（周一~周四） 每桌10位6999元+10%、假日（周五~周日） 每桌10位8999元+10%。

(中時 )