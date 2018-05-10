感冒勿輕忽 接種過流感疫苗小女孩仍併發重症

2018年05月10日 17:36 中時 周麗蘭

一名8歲小女孩去年曾接種流感疫苗，今年2月發燒、咳嗽、流鼻涕，快篩檢測證實感染B型流感，服用克流感藥物不見效，轉往成大斗六分院救治，最後動用葉克膜才脫離險境，醫師沈靜芬呼籲感冒症狀不容忽視，以免錯失治療黃金時機。

沈靜芬醫師表示，8歲林小妹妹發燒第3天快篩檢測證實為B型流感，第4天出現全身無力、噁心、肚子痛，轉至醫院診治仍演變心肌炎、低血壓，再轉往成大醫院兒童加護病房。

成大以心臟超音波檢查發現林小妹的心臟收縮力極差，緊急裝置葉克膜以維持血液循環功能，但仍併發橫紋肌溶解症、急性腎衰竭、胰臟炎。幸好在醫療團隊細心照料下，住院第7天成功移除葉克膜，在第25天時康復出院。

沈靜芬醫師指出，林小妹妹2017年底接種過公費3價流感疫苗，但她感染到的是B型流感，疾管署統計2017年10月1日到2018年4月14日，流感併發重症累計共717例，其中114例死亡，感染型別均以B型為多。

沈醫師表示，台灣因地理位置位於亞熱帶，流行性病毒性呼吸道疾病一年四季都會發生，流行高峰期是12月至隔年3月，病人通常2週內就能完全康復，但老年人、嬰幼兒、孕婦、罹患氣喘、糖尿病、心血管、肺臟、肝臟、腎臟等疾病者，都是感染流感後易併發重症的高危險族群。

她提醒，當有呼吸困難、呼吸急促、血痰、胸痛、意識改變、低血壓、高燒超過72小時等症狀時，要儘早到大醫院醫療，以免錯失診治的黃金時機。

(中時 )