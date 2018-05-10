《中時晚間快報》為兩岸一家親道歉 最新調查：逾8成不再挺柯P

2018年05月10日 17:55 中時電子報 綜合報導

◎為兩岸一家親道歉 最新調查:逾8成不再挺柯P

兩岸急凍，台北市長柯文哲拋出「兩岸一家親」，贏得不少選民的心，但柯文哲為爭取民進黨禮讓，竟改口稱自己失言，還向大家抱歉、歹勢。挨批後，北市府止血表示柯P不是在為兩岸一家親的說法道歉，而是為聽到這一詞感到不高興、不悅的民眾致歉。《中時電子報》最新網路投票顯示，高達81.21%的民眾表示不再挺柯文哲。

◎農民職災保險11月上路 立委質疑職災難認定

立法院社會福利及衛生環境委員會今日進行「農民健康保險條例部分條文修正草案」，但不少立委認為職災保險認定恐有困難，農委會副主委陳吉仲指出，目前農業職災保險是屬於試辦階段，等試辦後有更完整資料後，再來努力全面推行。

◎宣誓就職首相有緊迫性 馬哈地急籌辦儀式

92歲的馬哈地（Mahathir Mohamad）在贏得馬來西亞大選後，周四表示，由於其反對派反對黨陣營「希望聯盟」擁有多數國會議員支持，他原本希望今天能宣誓就職，成為全球最年長的首相，但計劃被迫延遲。

◎八三夭堅持夢想首攻蛋 賀母親節放送〈老媽〉MV

母親節即將到來，甫宣布今年9月1日首度進軍台北小巨蛋舉辦萬人售票演唱會的八三夭，也特別發布了一隻MV，音樂取材2年前發行的《生存指南》專輯中所收錄的一首歌曲〈老媽最常說的十句話〉，以八三夭親身經歷發生的故事製作成動畫呈現，以孩子的身份獻給全天下最辛苦的母親一份最棒的母親節禮物！

(中時電子報)