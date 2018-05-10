曾子余痛失國片《阿莉芙》 男一初體驗超級慘

曾子余終於當上男一，卻拍得比想像中痛苦許多。（博大影業提供）

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曾子余第一次當男主角完全沒福利，連牽手的戲份都沒有。（博大影業提供）
黃鐙輝（左二）演出配角，結局下場悽慘。（博大影業提供）

藝人曾子余童星出道，在演藝圈打滾多年最近終於晉升男一，演出網路電影《惡魔校花放過我》，為了爭取男一，他連劇本都沒看，怎料劇情充滿凌虐橋段，其中最折磨人的是要口吞水煮青蛙，即使已主持美食節目多年，吃過不少奇特料理都難以招架。

曾子余回憶，拍那個鏡頭總共吃了5隻青蛙，為求視覺效果，每隻青蛙都帶皮，他用美食節目主持人的口吻苦笑說：「咬下去的瞬間骨肉分離。」全片拍攝30天，期間碰到寒流，他在冷風中穿無袖背心、雙手反綁拍戲，演動作戲拍到全身破皮。

曾子余去年就有機會擔任電影男一，曾面試國片《阿莉芙》男主角，第一次面談後導演讚他的型不錯，符合片中同志男主角的外型，請他回去多看電影揣摩，他也觀察周遭的同志朋友。

過了一個月，曾子余回去找導演驗收，卻達不到導演要求，自己都覺得演起來假假的，加上沒自信，最終失去演出機會。

日前黃鐙輝、曾子余師徒拆夥主持5年多的美食節目，沒了在電視節目同框的機會，卻在網路電影裡一起飆戲，黃鐙輝透露，這次演配角是要幫徒弟抬轎，不過自己在戲裡戲外也受盡折磨，先是裸體躺在手術台遭虐，最後被製成人體標本。

(中時 )

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