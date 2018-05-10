日本關東「粉紅小鴨」現跡 大批旅客駐足合影！

日本龍膽湖畔「粉紅小鴨」桃紅色澤吸睛度百分百。（圖片取自朝日新聞網）

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霍夫曼設計「黃色小鴨」風靡全球。（圖片來源／路透）
深圳萬象天地永久互動裝置「Bubblecoat Elephant」，俗稱抱抱象。（圖片取自AllRightsReserved，Shopping Design）
公園章魚造型裝置藝術「Kraken」，吸引大小朋友前來遊玩（圖片來源／UAP Studio）
章魚中空設計，成為小朋友遊樂場。（圖片來源／UAP Studio）

還記得幾年前風靡一時的「黃色小鴨」？由荷蘭藝術家霍夫曼（Florentijn Hofman）設計的這隻鴨子，多年來在全球不同國家展出，吸引無數旅客爭相前往，帶進大量觀光收益。

近期在日本栃木縣那須町龍膽湖畔出現一隻造型神似「粉紅小鴨」，高20公尺、重2噸巨型鴨矗立水面，桃紅色鴨身搭配彎曲眼睫毛與黃色鴨嘴，可愛程度爆表，現場旅客拍照聲此起彼落。看好網路宣傳商機，目前規劃七色彩虹主題拍照區，成為當地知名景點。

霍夫曼在全球展出「小鴨」略有不同，以每座城市天氣、潮汐與擺放位置為考量，重新設計作品尺寸，並強調本地製造。先前在荷蘭展出黃色小鴨高5公尺，法國黃色小鴨高26公尺為全球體積最大，而台灣黃色小鴨高約18公尺，為亞洲最高。霍夫曼希望藉由黃色小鴨傳遞「愛」、「和平」理念，漂浮水面可愛模樣為市民帶來歡樂。

其實霍夫曼設計大型裝置藝術並非只有小鴨，去年曾為深圳萬象天地設計定時噴水互動裝置「Bubblecoat Elephant」，大象無辜表情搭配長24公尺象鼻，瞬間萌翻全場。趴在大樓頂端天臺大象會定時噴水，歡迎旅客一起體驗互動樂趣，象鼻噴出的水也不浪費，將由特定系統收集循環使用，保育自然資源。

另隻超萌章魚裝置藝術「Kraken」坐落大陸深圳公園中，霍夫曼與UAP Studio上海工作室合作打造，橘紅色外觀十分醒目，內部中空設計提供小朋友遊戲空間，成為時下最夯遊樂場。

(中時 )

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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