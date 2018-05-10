一句「妳不值3萬元」 側奶妹怒告30名網友

2018年05月10日 18:07 中時電子報 呂承哲 、中國時報記者/ 馮惠宜 、中國時報記者/

被網友封為側奶妹的陳女10日下午在男友陪同下到市刑大對30名網友提告。（馮惠宜攝）

遭女房仲偷拍PO網、被網友封為「側奶妹」的陳姓辣妹繼9日和女房仲以3萬元和解後，10日在律師建議下到台中市刑大對30名網友提告，她直指，在和女房仲和解後不少網友還在網路繼續對他做人身攻擊，甚至指「妳值三萬元嗎？」；警方在受理後將依法究辦。

21歲陳姓女子本月7日著熱褲在街頭買飲料，側面露出胸部曲線，遭女房仲拍照po網封為「側奶妹」，網友對其品頭論足，甚至出現人身攻擊，在陳女對偷拍女房仲揚言提告後，9日在房仲公司協調下，雙方以3萬元和解，唯網路酸民仍未停止對側奶妹言語霸凌，陳女直言，讓她憤而提告的正是一句「妳值三萬元嗎？」。

陳女10日下午在男友陪同下到台中市刑大對30名網友擬以公然侮辱罪提告，她表示，和女房仲和解，不代表網友可以繼續謾罵；男友也解釋，事件發生以來很感謝許多網友理性的站在他們也是受害者的角度看待，遺憾還有不少網路酸民不理性的對女友言語霸凌。

陳女也表示，自己本來沒有意思要提告，當她在「報廢公社」留言表示已和女房仲和解，仍有不少酸民繼續酸她，讓她憤而提告；她強調有網友嘲諷「你值得三萬元嗎？」，她解釋，如果對女房仲提告，雙方都要跑法院，浪費時間，最後大概罰款是兩萬元，三萬元和解金並沒有不合理。

陳女的男友也表示，目前搜集到的資料是30位網友，將對他們以公然侮辱提告。

(中時電子報)