瑤瑤被逼問熱戀以綸！90度三鞠躬「超低胸爆E奶」求饒

郭書瑤為時尚秀擔任嘉賓。（林淑娟攝）

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瑤瑤彎腰鞠躬向記者求饒。（林淑娟攝）
郭書瑤為時尚秀擔任嘉賓。（林淑娟攝）
郭書瑤為時尚秀擔任嘉賓。（林淑娟攝）
Akemi擔任時尚秀主秀。（林淑娟攝）

郭書瑤（瑤瑤）日前被拍到熱吻前SpeXial團員以綸，姊弟戀成真，她事後請大家給予祝福，等於默認戀情，幾天前又被直擊熱戀中的兩人同遊大阪，十指交扣甜蜜指數爆表。戀情公開後，她10日首度公開亮相。擔任時尚秀嘉賓的她還「挖洞給自己跳」，主動提到她心目中夢寐以求的婚禮，就是想穿這樣的街頭風婚紗，「今天這一套很適合婚禮！希望可以裙子一脫就直接去參加趴踢！」

過去被問戀情態度一向大方的她，這回受訪時，疑似為保護較有偶像包袱的以綸，頻頻以裝傻、嬌羞、裝可愛等方式迂迴閃躲求饒，問現在感情狀態？她裝傻：「蛤？」現在是進行式嗎？嬌回：「什麼啦！」覺得幸福嗎？「這一刻站在舞台上超幸福的！」兩人是以結婚為前提交往？她撒嬌說「謝謝大家！」過程中不時傻笑、以麥克風遮臉、跑到背板前面壁、還嘟嘴討嘴說：「誰來救救我！」、「媽媽我想回家了！」

穿著超低胸禮服的她，台上台下受訪時接連90度鞠躬向記者求饒，性感E奶幾乎快彈出，被大家虧說「很有誠意」。被問男友會管她的穿衣尺度嗎？瑤瑤笑答：「應該只有經紀公司管我最多吧！」至於男友的優點，她說：「你們多認識他一下就知道了，畢竟每個人觀感不一樣！」

(中時 )

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