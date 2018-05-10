大規模空襲！以色列射70枚飛彈突破防禦 攻擊伊朗數十軍事設施

2018年05月10日 18:11 中時電子報 蔡萱

以色列軍方公布攻擊了敘利亞境內多處伊朗設施的位置。(圖/twitter@idfspokesperson)

Multiple Syrian Army rockets launched at military targets in Israeli illegally Occupied Golan Heights.

As previously suspected, Israel's "Iron Dome" is completely ineffective & a total embarrassment for the Israelis.#Syriapic.twitter.com/5X1UrOU5e5 — Ian56 (@Ian56789) May 10, 2018

就在川普宣布退出伊朗核協議不久後，中東局勢跟著陷入動盪，以色列和伊朗這對宿敵在這兩天內在敘利亞境內互轟，以色列率先攻擊伊朗在敘利亞的基地打響第一槍後，伊朗也在10日以攻擊戈蘭高原報復，接著以色列也在稍後公布已經對此還擊了，軍方突破防禦，空襲了數十個伊朗的設施，這也是以、伊兩國迄今最嚴重的軍事衝突。

以色列軍方10日宣布已經成功空襲了敘利亞境內伊朗的數十個設施，其中包括武器儲藏庫、後勤基地和伊朗精英部隊在敘利亞使用的情報中心等，以此來報復稍早伊朗聖城軍（Quds force）向以色列發射火箭彈，也稱伊朗聖城軍是這一切的幕後黑手，他們已經為此付出代價了，以色列軍方已經為任何情況做好準備，但沒有要讓情勢升高的意圖。

和伊朗長期一起支持敘利亞的俄羅斯也證實了這項消息並表示，以色列這場空襲中，向敘利亞發射了近70枚飛彈，但聲稱有半數辦攔截、擊落。

以色列與伊朗在川普8日退出核協議後，分別在9、10日連續開火，這也是自2011年敘利亞內戰爆發以來，兩國之間最嚴重的軍事衝突。儘管各國紛紛介入敘利亞內戰中，以色列這些年來一直聲稱盡最大努力袖手旁觀，但也坦承在這7年間對敘利亞進行了超過100次的空襲，主要是針對伊朗向真主黨運送武器的行動。

伊朗軍方目前沒有對此大規模空襲進行回應。敘利亞首都大馬士革從10日清晨就陸續傳出巨響及爆炸火光，敘利亞也發射防空彈照亮還未亮起來的天空。

敘利亞回應電視台表示，以色列的空襲擊中敘利亞的雷達站、防空設備據點以及武器庫，但稱大部分的飛彈都被攔截。

最近這幾月來以、伊兩國情勢快速升高，以色列先是表態不接受伊朗軍方長期進駐敘利亞。伊朗也表示不滿以色列近來對伊朗軍隊進行多次致命的空襲。伊朗近年來將上千的士兵送往敘利亞，但隨著敘利亞內戰看似接近尾聲，以色列擔心這支龐大的軍隊會轉向就在敘利亞隔壁的自己。

然而就在8日美國總統川普即將宣布是否退出伊朗核協議與否的前夕，以色列表示伊朗軍隊蠢蠢欲動，因此首次開起來以軍佔領敘利亞的戈蘭高原的防空洞，為兩國軍事衝突的升高做準備。以色列也在9日先發制人，攻擊了敘利亞大馬士革南方伊朗基地對準以色列的導彈。

接著伊朗也在10日以發射火箭砲攻擊戈蘭高地還擊，對此以色列也不甘示弱對敘利亞境內伊朗的設施空襲。

(中時電子報)