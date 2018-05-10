《大政治大爆卦》柯P為「兩岸一家親」致歉 無色代表賴岳謙寄回聘書退柯市府大陸小組

2018年05月10日 18:19 中時電子報 綜合報導

中天政論節目大政治大爆卦

中天新聞52頻道招牌政論節目《大政治大爆卦》進行全新改版，主張擺脫藍綠惡鬥、推動94%【無色覺醒】，開政論節目之先，分別陳設代表國民黨、民進黨以及94%「無色」人民的大型背板，由中天主播王又正、周玉琴擔綱主持。今(5/10)邀請到國家與國際事務專家賴岳謙、台南市長參選人林義豐、資深媒體人謝寒冰、英文補教名師高國華擔任「無色」代表，民進黨台北市議員張茂楠代表「綠色」，國民黨台北市議員王鴻薇、前國民黨立委吳育昇則是「藍色」代表，針對台北市長柯文哲對「兩岸一家親」言論致歉發表看法，台北市政府大陸小組成員、國家與國際事務專家賴岳謙今直言，柯文哲把選舉利益擺在前面，抹煞過去促成雙城論壇的努力，他當場把聘書放進信封袋，交由《大政治大爆卦》製作單位，將大陸小組的聘書寄回給柯文哲，不再為大陸小組建言，他強調藍綠惡鬥已超過30年，台灣不要再被6%政黨把持，應重視94%的「無色」民眾。

主持人王又正

大政治大爆卦號召無色覺醒

代表「藍色」的台北市議員王鴻薇痛批，柯文哲打著白色力量旗幟，喊出推倒藍綠高牆，吸引大部分的無色中間選民支持，如今柯文哲誠信度一夕崩盤，民眾已經知道柯文哲是為了選票利益，輕易丟棄原則的人，柯文哲已不是髮夾彎，根本是「S彎」，見人說人話，見鬼說鬼話，但代表「綠色」的台北市議員張茂楠認為，柯文哲一向口無遮攔，他寧願相信「兩岸一家親」是柯文哲脫口而出，至於道歉是真心還是假意，尚待時間證明，因柯文哲有二二八受難者家屬背景，他認為柯的理念偏向綠營，可能真心認為對不起民進黨，但若非誠心道歉，就是選舉的變色龍。

不僅藍、綠議員不滿，身為「無色」代表的賴岳謙也無法接受，他指出柯文哲「兩岸一家親」說法，絕不是脫口而出，是經過會議討論，深思熟慮的結果，柯三年來對兩岸政策的態度沒變，也持續推動上海、台北雙城交流，卻在選舉逼近，民進黨可能另推人選時，安排去綠營媒體道歉認錯，安撫特定族群。他直言，與大陸往來需要真心實意，如果一面假裝好意，在背後桶別人一刀，也不是好的交流方式。他認為，柯文哲這番話勢必會影響台北、上海未來合作模式，交流恐中斷，傷害到台北市民利益。

賴岳謙教授

主持人王又正(左)、周玉琴(右)

《大政治大爆卦》秉持只問是非、不問藍綠的原則，堅持真道理性、真愛台灣，替愛台灣的每一個人發聲，因為「愛台灣就是要讓人民過好日子」。支持無色覺醒！支持台灣擺脫藍綠束縛！歡迎社會各界對《大政治大爆卦》節目中對政府政策的批判提供有益的、理性的、健康的建議。每週一至週五下午14:00敬請鎖定中天新聞52頻道《大政治大爆卦》。

(中時電子報)