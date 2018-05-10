王建民出席《後勁》紀錄片世界首映 觀眾感動落淚

2018年05月10日 18:30 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

《後勁：王建民》導演陳惟揚（左起）、王建民一家人、經紀人張嘉元、製片楊明燊Brian Yang、攝影吳海韜一同出席世界首映。（WYC影視提供）

貼身紀錄王建民近年來不放棄夢想，在美國力拚重回大聯盟過程的紀錄片《後勁：王建民》，今天在洛杉磯亞太影展上演世界首映，建仔全家出動，也和導演陳惟揚（Frank W. Chen）一起現身映後，讓現場爆滿的觀眾瞬間成為粉絲。

談到這部電影的拍攝源起，王建民說，其實一開始他沒答應想拍，「但Frank（陳惟揚英文名字）持續花了好幾個月的時間跟我的經紀人和我的家人相處，我也慢慢被他說服了。」陳惟揚則說，有一回看到看到建仔的「背影」，讓他動念想拍這部紀錄片。

《後勁：王建民》導演陳惟揚與王建民在洛杉磯亞太影展首映合照。（WYC影視提供）

「我開始想拍《後勁：王建民》，是因為有次和王建民見面，他離去的時候，身高190多的他擠進一台小車之中，心裡面想著就是：『大家會看見這樣的王建民嗎？』」陳惟揚說，後來花了4年多的時間，終於完成《後勁：王建民》。

《後勁：王建民》世界首映吸引了爆滿的觀眾，映後提問也非常踴躍，還有球迷問建仔如果不是棒球員會做什麼，建仔也妙答說：「因為拍了電影之後，現在迷上了攝影，我應該會想當攝影師吧！」

《後勁：王建民》紀錄王建民許多不為人知的畫面，包括他與兒子Justin的溫馨互動。（WYC影視提供）

建仔紀錄片片名片名《後勁 LATE LIFE》，LATE LIFE在棒球術語中，指的是球在最後進到捕手手套時的尾勁，呼應他為一個階段旅程漂亮收尾的意義。陳惟揚這4年多也和建仔一起飛過美國21座城市，紀錄包含王建民在德州棒球農場苦練的艱辛、以及在皇家隊重返大聯盟的熱血。

此外，片中也貼身採訪王建民的太太、小孩、經紀人，以及和王建民共事過的教練、經理，還有與他熟識的台灣球員郭泓志、鄭錡鴻等。讓觀眾感受從未見過，王建民的另一面，以及他這一路付出的過程。

《後勁：王建民》首映贏得好口碑，也讓不少現場觀眾感動落淚。至於殷切期待的台灣民眾，預計下半年上映可以看到。

(中時電子報)