後現代大師親率舞團首度來台 演出跨越40年的《舞》

美國先鋒舞蹈家露辛達．柴爾茲（中）率舞團來台推出創作《舞》，台中國家歌劇院藝術總監王文儀（左1）推薦是跨越時光的經典作品。（陳淑芬攝）

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2018歌劇院台灣國際藝術節以美國先鋒舞蹈家露辛達．柴爾茲 (Lucinda Childs)的《舞》作為壓軸演出。台中國家歌劇院藝術總監王文儀表示，《舞》是40年前由20世紀的三大後現代大師跨界創作的舞作，歷經藝術長遠流轉，首度來台演出卻猶如是創新、屬於未來的新作，可謂是跨越時光的經典作品。

美國舞蹈家露辛達．柴爾茲 (Lucinda Childs) 於1979年邀請音樂傳奇大師菲利普．格拉斯 (Philip Glass)及視覺藝術家索爾．勒維特 (Sol LeWitt)等人共同創作《舞》，是極簡主義藝術家跨界合作開端，成為後現代舞蹈實驗指標性作品。柴爾茲親率舞團首來台，將於5月11日、12日在台中國家歌劇院演出，10日出席記者會暢談舞作，晚間並在大師講座，以「親睹露辛達．柴爾茲的後現代反叛之路」為題演講。

王文儀表示，高齡77歲的柴爾茲獲獎無數，包含美國舞蹈節「終身成就獎」、威尼斯雙年展舞蹈類「終身成就金獅獎」等。《舞》將不同角度的舞者影像投影在舞台透明薄紗，影像中舞者與現場舞者猶如同台同步共舞，彷彿在舞台上拉出另外一個並行時空，營造出的3D效果，更留下讓觀賞者內化成4D的自我想像時空。

王文儀說，《舞》的舞者影像是1979年所拍攝，舞作中仍可看到當年柴爾茲的獨舞，現今看來，象徵著昔日舞者與新世代舞者的跨時代合作。

露辛達．柴爾茲則表示，舞者直向、橫向交錯做著跑、跳等看似簡單的動作元素，其實編排上是精準計算動作的次數、連接與變化方式，讓單一的動作元素堆疊累積成為群體的身體動能，透過投影，身體、空間及時間三者相互呼應，打造出似遠似近震撼又奇幻的效果。

(中時 )

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