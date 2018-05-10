屏市大連路違建拆除 萬年溪整治最後一哩路

屏東市大連路屏東基督教醫院對面28間違建長期占據萬年溪行水區，屏東市代理市長程清水（右）逐一親自協調後，10日順利拆除。（潘建志攝）

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屏東市大連路屏東基督教醫院對面28間違建長期占據萬年溪行水區造成河川縮減，不但造成附近淹水，排放汙水也汙染萬年溪。（潘建志攝）
屏東市大連路屏東基督教醫院對面28間違建長期占據萬年溪行水區造成河川縮減，不但造成附近淹水，排放汙水也汙染萬年溪。（潘建志攝）
屏東市大連路屏東基督教醫院對面28間違建長期占據萬年溪行水區，10日順利拆除。（潘建志攝）

屏東市大連路屏東基督教醫院對面違建長期占據萬年溪行水區，使河川縮減影響排水，不但造成附近淹水，排放汙水也汙染萬年溪，40年來無法解決，經屏東市代理市長程清水親自協調後，10日終於順利拆除，萬年溪整治最後一哩路將完成。

屏東市大連路廣東橋至迎春橋約220公尺路段緊鄰萬年溪，28間違建40年來長期占據，萬年溪至此河道縮減，每逢颱風或豪大雨便造成附近華山、大連、豐源、豐田4里淹水，嚴重威脅2萬8千人生命財產安全。最嚴重的2010年凡那比颱風讓附近成為水鄉澤國，造成上千萬元損失。

由於該地有水利會、國有財產局及私人土地，加上所有權人和承租戶問題，處理起來治絲益棼，40年來無法解決。為了一勞永逸，市公所決定施鐵腕，去年2月開始進行拆除說明會及地上物查估，逐一和牴觸戶協商，希望解決陳年沉痾。

期間不少牴觸戶抱著能拖就拖心理，或對於補償金及救濟金不滿，程清水也親自挨家挨戶遊說協調，最終全數取得共識。10日斷水斷電、逐一清查後怪手開始拆除，期間並無牴觸戶前往抗議，預計2天就能完成拆除工作。

程清水表示，整治工程款包含拆遷及補償費用共1億5000多萬元，未來「還地於河」後河床加寬，淹水問題徹底解決，沿岸也將設立綠帶增加市民休閒空間。另外將增設汙水下水道，減少附近汙水直接排放萬年溪，可大幅提升溪水品質。

歐姓老闆在此租了5間店面經營熱炒店10年，才剛花了好幾百萬元裝潢，10日拆除大限仍忙著將生財工具搬移。他說經營10年的店要拆，真的很捨不得，裡面滿是青春奮鬥的記憶，不過為了公共利益只能配合政府政策，也期待在他處能東山再起。

(中時 )

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