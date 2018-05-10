德籍男見義勇為 全力追攔肇逃駕駛

2018年05月10日 18:31 中時 黃國峰

24歲林男駕駛汽車在河南路四段大墩七街口的左轉車道直行與騎機車蔡男欲左轉的發生擦撞，蔡男與機車一起倒地。（黃國峰翻攝）

中市蔡性男子日前騎機車與一輛直行的小轎車發生擦撞，但小轎車駕駛24歲的林男，先是放慢速度後又加速駛離現場，剛好被後方的德國籍男子Lin目睹，追上去警告林男回現場處理。台中市警四分局交通分隊顏志明肯定見義勇為之德男lin，並呼籲發生交通事故，雙方不可貿然擅離，否則皆有刑事責任。

警方指出南屯區河南路四段左轉大墩七街口，左邊二車道是左轉車道，最右邊才是直行車道，經調閱路口監視器，及德國籍男子Lin表示，當時蔡男騎機車於中間左轉車道左轉中，林男所駕駛的小汽車則在最內側左轉車道，卻直行，導致二車擦撞，蔡男機車倒地。

德男Lin，在後目睹林男駕駛的小汽車擦撞後有稍微慢了一下後又加速駛離，趕快記下車號後追了上去，追至下個路口，林男因前有車擋道，才停了下來，德男Lin靠近告知撞了人要停下來處理，並警告已記下車號，但林男則面露不悅之色，德男Lin說完就折返關心蔡男傷勢並報警。

台中市警局第四分局交通分隊，通知林男到所說明，發現林男汽車右後方有擦痕，跟機車左側擦痕一致，但林男仍辯稱不知有擦撞才沒有停下來，蔡男則認為林男沒下來查看，也沒協助救護，幸好有好心的外國人幫忙，決定提告，全案詢後依肇事逃逸罪嫌函送法辦。

(中時 )