母親節將至 屏東就業中心捐二手衣助求職

屏東就業中心發起母親節捐贈二手衣活動，女性求職者挑選就二手衣，未來就職面試可以穿著，讓舊衣再造價值。（潘建志攝）

友善列印
中時

母親節將屆，勞動部屏東就業中心發起捐贈二手衣活動，號召同仁們踴躍樂捐，讓求職者挑選試穿，可以改善服裝儀容，煥然「衣」新後不但更有利面試，也能提升職場自信心。中心共募集到約200件衣褲、包包、配飾，10日邀請20名女性求職者到中心試穿。

這次捐贈品有140件上衣、52件褲子、14個包包、14雙襪子、4雙鞋子以及帽子，從頭到腳全包。就服員將其分門別類擺放好，並裝飾氣球及打氣小語：「改變自己，『衣』表非凡，求職面試，『衣』蹴可幾」、「展現最出色的『衣』面」，讓現場充滿溫馨氛圍。

20名女性求職者陸續到場後，在就服員協助下，挑選喜愛衣物並現場試穿，頓時大變身。50多歲中低收入戶阿美挑選襯衫與及膝裙，換掉原先穿的寬鬆上衣與長褲後，開心地說「終於有套正式服裝了！」

阿美是單親媽媽，對於屏東就業中心不僅提供就業媒合服務，還捐贈服裝讓她省下治裝費，真的很感謝。她說目前擔任臨時清潔工，工作非常不穩定，希望找尋新的工作，不過因沒有正式服裝，面試時不知該怎麼辦，現在有了這身套裝，未來面試會更有信心。

屏東就業中心主任翁素足說，這次活動共送出45件上衣、15件褲子、10個包包以及14雙襪子，其餘衣物會轉送給當地機構，讓舊衣再造價值。另外勞動部也有針對弱勢族群推出「服裝儀容整備服務計畫」，每人補助最高2000元，協助改善妝容服飾，讓面試更順利。

有需要的民眾可撥打屏東就業中心(08)7559955或潮州就業中心(08)7882214洽詢。

(中時 )

屏市大連路違建拆除 萬年溪整治… 光田急救團隊超細心 察覺娃兒一…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。