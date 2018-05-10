母親節將至 屏東就業中心捐二手衣助求職

2018年05月10日 18:30 中時 潘建志

母親節將屆，勞動部屏東就業中心發起捐贈二手衣活動，號召同仁們踴躍樂捐，讓求職者挑選試穿，可以改善服裝儀容，煥然「衣」新後不但更有利面試，也能提升職場自信心。中心共募集到約200件衣褲、包包、配飾，10日邀請20名女性求職者到中心試穿。

這次捐贈品有140件上衣、52件褲子、14個包包、14雙襪子、4雙鞋子以及帽子，從頭到腳全包。就服員將其分門別類擺放好，並裝飾氣球及打氣小語：「改變自己，『衣』表非凡，求職面試，『衣』蹴可幾」、「展現最出色的『衣』面」，讓現場充滿溫馨氛圍。

20名女性求職者陸續到場後，在就服員協助下，挑選喜愛衣物並現場試穿，頓時大變身。50多歲中低收入戶阿美挑選襯衫與及膝裙，換掉原先穿的寬鬆上衣與長褲後，開心地說「終於有套正式服裝了！」

阿美是單親媽媽，對於屏東就業中心不僅提供就業媒合服務，還捐贈服裝讓她省下治裝費，真的很感謝。她說目前擔任臨時清潔工，工作非常不穩定，希望找尋新的工作，不過因沒有正式服裝，面試時不知該怎麼辦，現在有了這身套裝，未來面試會更有信心。

屏東就業中心主任翁素足說，這次活動共送出45件上衣、15件褲子、10個包包以及14雙襪子，其餘衣物會轉送給當地機構，讓舊衣再造價值。另外勞動部也有針對弱勢族群推出「服裝儀容整備服務計畫」，每人補助最高2000元，協助改善妝容服飾，讓面試更順利。

有需要的民眾可撥打屏東就業中心(08)7559955或潮州就業中心(08)7882214洽詢。

(中時 )