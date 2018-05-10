佯稱照明啟動錄影脅迫再次性愛 惡男判刑

示意圖（達志影像/shutterstock提供）

友善列印
中時

汪姓男子與女網友發生性關係時，謊稱要啟用手機手電筒照明，卻故意啟動攝影功能，拍下性交過程，取得性愛影片後，以要散布為由，逼女方要與他再發生關係。案經台北地方法院審結，法官依竊錄非公開活動及身體隱私部位的妨害祕密、強制未遂2罪，判汪應執行有期徒刑11月，得易科罰金，緩刑3年，但得提義務勞務，及接受法治教育課。

汪男2016年9月在「愛情公寓」交友軟體，認識被害女網友，10月將她帶回家發生關係，過程中汪騙女網友要使用手機的手電筒來照明，卻偷偷以手機的攝影功能，錄下2人性愛過程。汪後來為了與女網友繼續發生性關係，同年10月9日、22日，先後在租屋處用LINE與女網友聯絡，恫稱當初已拍下性愛影片，要求女方再答應發生關係，否則要將性愛影片傳送給她的友人。

被害人得知後，未接受性愛脅迫，馬上向警方報案，揪出汪男的惡行，檢方偵查後，將汪起訴。

北院審理時，汪當庭認罪，還與女網友談和解，並先匯出1筆2萬5000元給被害人，獲女網友原諒。法官認為，汪竊錄被害人身體隱私、性生活，且電磁錄影極易透過網路散布，可輕易重製、保存、傳送，與單純不雅照片比起來，犯罪情節較重，量刑不宜從輕，依妨害祕密、強制未遂2罪，判汪要執行11月徒刑，可易科罰金。

不過，考量他有悔意，又已和被害人和解，應已知所警惕，因此宣告緩刑3年，但為使他牢記教訓，建立法治觀念，緩刑期間要提供100小時義務勞務，並接受2場法治教育課。

(中時 )

德籍男見義勇為 全力追攔肇逃駕… 處理摩鐵毀損案 溪警眼尖查獲槍…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。