佯稱照明啟動錄影脅迫再次性愛 惡男判刑

2018年05月10日 19:38 中時 王己由

汪姓男子與女網友發生性關係時，謊稱要啟用手機手電筒照明，卻故意啟動攝影功能，拍下性交過程，取得性愛影片後，以要散布為由，逼女方要與他再發生關係。案經台北地方法院審結，法官依竊錄非公開活動及身體隱私部位的妨害祕密、強制未遂2罪，判汪應執行有期徒刑11月，得易科罰金，緩刑3年，但得提義務勞務，及接受法治教育課。

汪男2016年9月在「愛情公寓」交友軟體，認識被害女網友，10月將她帶回家發生關係，過程中汪騙女網友要使用手機的手電筒來照明，卻偷偷以手機的攝影功能，錄下2人性愛過程。汪後來為了與女網友繼續發生性關係，同年10月9日、22日，先後在租屋處用LINE與女網友聯絡，恫稱當初已拍下性愛影片，要求女方再答應發生關係，否則要將性愛影片傳送給她的友人。

被害人得知後，未接受性愛脅迫，馬上向警方報案，揪出汪男的惡行，檢方偵查後，將汪起訴。

北院審理時，汪當庭認罪，還與女網友談和解，並先匯出1筆2萬5000元給被害人，獲女網友原諒。法官認為，汪竊錄被害人身體隱私、性生活，且電磁錄影極易透過網路散布，可輕易重製、保存、傳送，與單純不雅照片比起來，犯罪情節較重，量刑不宜從輕，依妨害祕密、強制未遂2罪，判汪要執行11月徒刑，可易科罰金。

不過，考量他有悔意，又已和被害人和解，應已知所警惕，因此宣告緩刑3年，但為使他牢記教訓，建立法治觀念，緩刑期間要提供100小時義務勞務，並接受2場法治教育課。

(中時 )